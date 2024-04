Cote d'Ivoire: Suspension du paiement des souscripteurs VTC - Le collectif de NKL Compagny demande réparation

« On était tellement fier quand la société Nkl Company Sarl et son partenaire, le cabinet Cismary, procédait en 2022 à la remise de clés à une centaine de souscripteurs au plan flexible d'acquisition de véhicules de transport, avec un apport initial de 30% », a indiqué le collectif des souscripteurs Vtc de l'entreprise Nkl international.

Ce collectif, avec à sa tête Motowé Evandé, a, récemment, après concertation, souligné que depuis près d'une année, à la suite de la sortie de la circulaire du Trésor public, N'Da Kouamé Lemissa, directeur général de Nkl, a suspendu les paiements des souscripteurs Vtc.

« Depuis le 16 octobre 2023, il est porté disparu. Plusieurs plaintes ont été déposées et le préjudice causé s'élève à un peu plus d'un milliard et demi de FCfa », a déploré Motowé Evandé.

Une situation qui amène les souscripteurs à se remettre à la justice ivoirienne. « Nous appelons à l'action du comité de veille en charge des Vtc et assimilé, afin que la justice de Côte d'Ivoire se penche sur ce sujet pour que les investisseurs entrent en possession de leurs biens », a lancé Motowé Evandé.

Faut-il le souligner, à la base, les souscriptions étaient comprises entre un million de FCfa et 50 millions, et ce sont plus de 600 membres qui sont dans le dénuement, dans l'attente d'une suite favorable.