Cote d'Ivoire: Projet Baleine dans le pays - Deux multinationales lancent la fabrication des structures sous-marines

Saipem, entreprise d'ingénierie et de construction de projets et d'infrastructure énergétiques et Africa Global Logistics (Agl), ont lancé le mercredi 24 avril 2024, à Abidjan, les travaux de construction des structures sous-marines préparatoires à la phase 2 du projet Baleine d'Eni et Petroci, dans les ateliers de Carena, filiale d'Agl.

C'était en présence de la direction générale des Hydrocarbures du Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie, du directeur Général des Solutions Maritimes d'AGL, de la Direction des Affaires Maritimes et Portuaires du Ministère des Transports, de la Direction Générale du Port Autonome d'Abidjan, d'Eni Côte d'Ivoire et de son partenaire Petroci Holding.

Après la phase de réception du matériel, le travail des équipes de la multinationale Agl va réaliser sous la supervision des équipes de Saipem, la découpe des différentes pièces, l'assemblage des constituants, la mise en soudure de la matière, le sablage et la peinture des structures, ainsi que le contrôle qualité des travaux.

En particulier, Saipem a confié à la multinationale, après un appel d'offres lancé en octobre 2023, la réalisation de structures métalliques sous-marines à savoir 2 systèmes d'ancrage pour ombilicaux, de 80 tonnes et 6 structures de fixation sous-marine d'environ 120 tonnes, qui seront déployées sur le site en offshore dans une profondeur d'eau supérieure à 1.000 m.

«Nous sommes heureux de contribuer au développement du secteur de l'énergie, stratégique pour l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Notre présence dans les domaines de la logistique pétrolière et de la maintenance industrielle avec des ateliers équipés, des collaborateurs bien formés et un accès direct à la mer sont des atouts que nous mettons à la disposition de cet important projet. Aussi, grâce au savoir-faire de nos équipes, nous franchissons, avec ce projet, un important cap dans notre engagement aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire pour accompagner de façon concrète le développement économique et social du pays », a indiqué Stanislas de Saint Louvent, directeur général des solutions maritimes chez Agl.

« Nous avons décidé de localiser la fabrication de certaines structures sous-marines, pour la phase 2 du projet Baleine, en Côte d'Ivoire, en vue d'aider à former une main-d'oeuvre locale qualifiée afin de favoriser le développement d'une industrie locale compétitive et conforme aux standards internationaux, pour relever les défis des nouveaux développements offshores en Côte d'Ivoire. Notre ambition est d'en faire encore davantage pour soutenir de manière effective et efficace le contenu local et apporter une valeur ajoutée réelle et durable par notre présence dans le pays », a déclaré Bertrand Noyelle, Directeur Général de Saipem en Côte d'Ivoire.