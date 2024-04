Tunisie: Nabil Ammar à Yaoundé - Nécessité de 'donner suite' aux résultats de la XIe session de la commission mixte

Tunis — Présidant, samedi, avec son homologue camerounais, Mbella Mbella, la séance de clôture de la XIe session de la commission mixte tuniso-camerounaise, le ministre Nabil Ammar a mis l'accent sur "l'impératif qu'il y a à donner suite aux résultats de la présente session et à oeuvrer autant que possible à acter les décisions et les recommandations qui en découlent".

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères publié à l'issue de la séance de clôture, le chef de la diplomatie tunisienne s'est dit pleinement satisfait des résultats positifs découlant de cette commission.

Des résultats, qui a-t-il dit, ont été concrétisés à travers la signature et la conclusion de plusieurs accords de coopération bilatérale dans les domaines du logement, de l'éducation et des affaires culturelles outre la signature d'une convention prévoyant l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires des passeports privés et diplomatiques.

Par ailleurs, le ministre a vivement salué la niveau des échanges et discussions "constructives et positives" qui ont eu lieu lors de la réunion de la Commission mixte au niveau des experts dans divers domaines, rappelant à ce propos l'importance de la tenue de cette échéance diplomatique qui survient huit ans après la date de tenue de la Xe session de la commission mixte tuniso-camerounaise, en réponse à la volonté commune des dirigeants des deux pays de promouvoir davantage la coopération bilatérale.

Le ministre a tenu à souligner, par ailleurs, que la Tunisie, un pays historiquement ouvert à l'autre, se doit de réserver un accueil chaleureux à nos confrères africains qui s'y rendent à des fins d'études, de soins, de tourisme ou d'investissement, dans le respect de la législation tunisienne régissant les conditions de séjour et de résidence.

Pour sa part, le ministre camerounais des relations extérieures s'est grandement félicité de la participation d'une importante délégation gouvernementale tunisienne de haut niveau aux travaux de cette session, dont notamment, le président de l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et l'Artisanat (UTICA).

Une telle participation, a-t-il estimé, constitue sans nul doute un témoin éloquent de l'avenir et des perspectives des relations liant la Tunisie et le Cameroun, deux pays ayant en commun le partage d'une appartenance ancrée au continent africain.