Ile Maurice: «Nous avons reçu des photos d'ouvriers étrangers mangeant de la viande de chien»

La présidente de l'association Rescue Animal in Distress a dénoncé cette semaine un cas hors du commun : des ouvriers chinois qui mangent des chiens. Avant de faire ressortir que depuis quelque temps, il ne se passe pas un jour sans que les associa- tions reçoivent des informations concernant des cas de maltraitance en tous genres...

Vous avez posté des photos assez choquantes sur la Toile cette semaine. De quoi s'agit-il ?

J'ai reçu des informations d'un employé qui travaille sur un site de construction à Henrietta. Cette personne a été choquée de voir qu'il y avait des ossements et des poils s'apparentant à ceux des chiens sur les lieux. Il m'a confié qu'il soupçonnait que ces animaux étaient consommés par des travailleurs étrangers. Bien sûr, nous n'avons pas plus de preuves que cela mais ce n'est pas la première fois que l'on a des témoignages de la sorte. Cela a aussi été le cas dans le passé à JinFei.

Avez-vous averti les autorités concernées ?

Comme c'est un site privé, je n'ai pas pu m'y rendre mais je suis allée au poste de police pour signaler l'affaire et je me suis tournée vers la Mauritius Society for Animal Welfare. C'est à elle maintenant d'entamer les démarches et de porter plainte, si besoin est. La personne qui m'a contactée voulait aussi porter plainte. Mais comme elle travaille là-bas, elle ne veut sans doute pas avoir de problèmes.

Ne pensez-vous pas que la population de chiens errants est aussi hors de contrôle ?

Définitivement, à chaque coin de rue et partout dans le pays, nous avons des chiens errants. Il y en a un trop grand nombre et je dois dire que tous les jours nous faisons face à des cas de maltraitance animale. Certaines personnes sont devenues insensibles à leur cause. Elles foncent avec leur véhicule sur ces toutous sans aucun remords. Dans plusieurs cas, nous avons vu des images atroces sur des caméras de surveillance des alentours. Récemment nous avons aussi eu des cas où des chiens errants ont été brûlés jusqu'à ce que mort s'ensuive ou des cas d'empoisonnement qui sont légion. Pour pouvoir régler le problème des chiens errants, il faut avoir recours à la stérilisation de masse et à l'adoption.