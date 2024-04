Burkina Faso: SNC Bobo 2024 - 1 600 conquérants au Grand prix national des arts et des lettres

La conquête du Grand prix national des arts et des lettres a débuté le samedi 27 avril 2024 à Bobo-Dioulasso. 1 600 artistes rivaliseront dans des disciplines en art du spectacle.

Le top départ du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) a été donné dans la soirée de ce 27 avril 2024 à Bobo-Dioulasso par le Secrétaire général du ministère en charge de la culture, par ailleurs président du comité national d'organisation de cette édition, Betamou Aymar Fidèle Tamini. 1 600 artistes et groupes artistiques vont exprimer leurs talents devant le public et un jury « averti » pour espérer le podium au soir de cette édition de la SNC.

Le secrétaire général a rappelé que les semaines régionales de culture qui se sont déroulées dans toutes les régions du pays ainsi qu'en Côte d'Ivoire et au Mali ont permis de retenir 30 troupes du Mali et 24 de la Côte d'Ivoire. Pour la première nuit du GPNAL, treize artistes et troupes artistiques se sont exprimés, chacun avec deux prestations en orchestre, slam, en musique traditionnelle instrumentale, en vedette de la chanson traditionnelle et en choeur populaire devant les membres des jurys. L'honneur est revenu à l'orchestre Lamôgôya du Sourou d'ouvrir le bal. Cet orchestre créé en 2015 est composé de jeunes, personnes âgées et handicapées. Il est suivi sur la scène dans la même discipline par un habitué de la SNC.

Il s'agit de l'orchestre Akilissa de la Comoé qui a vu le jour en 2006. En chanson traditionnelle, Hilaire Kafando avec sa troupe Wendpanga de Kourittinga a émerveillé le public avec sa chanson dans laquelle il parle de l'engagement patriotique et du respect des personnes âgées par la jeunesse. Dans le second titre, le chanteur appelle les Burkinabè à l'union. En danse traditionnelle (pool adulte) la troupe Adoua Wié de Boura venue de la province du Sissili compte se faire respecter à l'issue des compétitions.

Créée récemment en 2023, elle vise à promouvoir la culture sissala dans la commune de Boura et la cohésion sociale. Inoussa Bagagnan du Zandoma en slam vise le podium dans cette discipline. Il a aligné ses vers en rendant un hommage à la femme et en prônant la culture comme socle de développement et de l'intégration des peuples. Le ministre en charge de la culture, Rimtalba Jean Emmanuel, s'est dit émerveillé par la qualité des prestations. Il a renouvelé ses encouragements aux jurys afin qu'à l'issue des compétitions, des lauréats de qualité puissent être désignés. Le ministre a annoncé l'ouverture de la participation au GPNAL à la diaspora d'autres pays dans les éditions à venir.