Ile Maurice: La MCIT enquête sur la «nouvelle» disparition d'Azhar Duljeet

Il est soupçonné d'avoir escroqué plusieurs personnes. Et depuis mercredi, Azhar Duljeet n'a pas donné signe de vie ; son épouse affirme avoir reçu des messages menaçants de ses présumés kidnappeurs... Elle a rapporté sa disparition à la police et le dossier a été référé à la Major Crime Investigation Team (MCIT). Azhar Duljeet, directeur d'Art Deco Furniture, âgé de 36 ans et habitant à Notre-Dame, est en liberté conditionnelle. La dernière fois que son épouse l'a vu, c'était lundi vers 7 heures. Et mercredi elle a fini par rapporter le cas à la police.

Elle pense que ce dernier, qui est accusé d'avoir escroqué plusieurs personnes, a été kidnappé et serait séquestré. Elle dit avoir également reçu des textos émanant de ceux qu'il aurait bernés, disant : «nou pou avoy kadav ou missyé biento, dépi lindi li avek nou», tout en avançant qu'il est également torturé. Le téléphone de l'épouse d'Azhar a été examiné par l'unité informatique de la police.

Ce n'est pas la première fois qu'Azhar Duljeet est porté disparu. Le 30 novembre 2020, sa famille avait signalé sa disparition et ce n'est que quelques jours plus tard que le trentenaire avait été retrouvé sur la plage de Tamarin, sain et sauf.