Congo-Kinshasa: Défense et sécurité - Des dépenses en constante hausse sur plusieurs années

En 2023, le gouvernement a réservé 10,4 % de son budget total au secteur stratégique de la défense et de la sécurité, marquant une extraordinaire augmentation de plus de 300 % par rapport à l'exercice 2022. Les dépenses militaires sont passées à près de 800 millions de dollars américains (+ 105 %).

Le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm apporte un éclairage sur l'évolution du budget de la défense et de la sécurité de la République démocratique du Congo (RDC) au cours des dernières années. D'un exercice à un autre (2022 à 2023), le pays a enregistré une hausse vertigineuse de plus de 300 %. Dans la présentation de la loi financière 2023, le gouvernement a alloué 10,4 % du budget total à ce secteur stratégique. Selon le rapport, la RDC a connu la plus forte augmentation en pourcentage des dépenses militaires à travers le monde. La hausse de 105 % a porté l'enveloppe totale à 794 millions de dollars américains.

Parmi les facteurs qui auraient pu influencer cette forte allocation, il y a le contexte sécuritaire de plus en plus complexe, avec la résurgence des rebelles du M23 dans l'Est du pays et les tensions avec le Rwanda. « L'augmentation en 2023 coïncidait avec des tensions croissantes avec le Rwanda, une recrudescence des affrontements avec des groupes armés non étatiques et une initiative du gouvernement pour renforcer les Forces armées de la RDC après avoir demandé le retrait anticipé de la Mission de maintien de la paix des Nations unies ».

En analysant le rapport, la première conclusion est que l'Afrique affecte de plus en plus de moyens à la défense et à la sécurité. On estime que les dépenses militaires dans l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne ont connu un accroissement de l'ordre de 8,9 % en 2023, atteignant 23,1 milliards de dollars. Les dépenses ont été influencées par la forte hausse des pays comme le Nigeria (+20 %), le Soudan du Sud (+78 % à 1 milliard de dollars) et bien entendu la RDC. A l'échelle mondiale, les cinq pays qui ont engagé des moyens colossaux, représentant ensemble 60 % des dépenses militaires mondiales sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite.