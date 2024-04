Congo-Brazzaville: Guy Nestor Itoua confirmé au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères

Par décret présidentiel du 17 avril dernier, l'ambassadeur Guy Nestor Itoua a été confirmé au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger. Il assurait l'intérim à ce poste depuis le 21 février après le limogeage d'André Poh y ayant servi pendant quasiment deux ans.

Le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a donc confirmé Guy Nestor Itoua, ministre plénipotentiaire de 1ère classe, au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger. Le diplomate, en réaction à sa nomination, a traduit sa très profonde gratitude au président de la République, exprimé sa profonde reconnaissance au Premier ministre, et a remercié le ministre Jean-Claude Gakosso pour la confiance qu'il lui a accordée.

L'ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République du Rwanda était également, depuis octobre 2019, doyen du corps diplomatique accrédité dans ce pays. Arrivé en fin de mission au Rwanda, il avait été promu ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

C'est avant de rejoindre son nouveau poste à Londres qu'il lui avait été demandé d'assurer l'intérim au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, titre que les hautes autorités congolaises ont confirmé par le récent décret présidentiel.

Guy Nestor Itoua est diplômé de l'École nationale d'administration de Brazzaville et diplômé d'études supérieures spécialisées de l'université de Paris1-Panthéon Sorbonne en droit international et européen. Par la suite, il a obtenu le diplôme de l'École nationale d'administration de Paris en administration internationale.

Désormais appelé à assumer la fonction stratégique de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, le diplomate s'est engagé à travailler dans le respect des us et coutumes ainsi que des normes portant organisation du département des Affaires étrangères.

Il milite en particulier pour la cohésion des équipes dans un principe de collégialité pour que remonte jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie une information fiable et exploitable. « Un tel travail ne peut être fait seul, mais toujours avec le concours de la chaîne administrative, depuis le bureau du courrier jusqu'au secrétariat général, en passant par toutes les étapes d'exploitation des dossiers avant que ceux-ci n'arrivent sur le bureau du ministre », explique-t-il.

Durant son intérim, Guy Nestor Itoua a placé ses efforts sous le sceau du respect des pratiques et usages qui fondent le fonctionnement de la diplomatie congolaise, travaillant en étroite relation avec le corps diplomatique accrédité au Congo ainsi que le réseau des ambassades.

C'est dans cette nouvelle dynamique axée sur le collectif et l'anticipation qu'il place son credo à la tête du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger sous le magistère du ministre Jean-Claude Gakosso.