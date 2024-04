Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Niari complète son bureau fédéral

La fédération du Parti congolais du travail (PCT) du Niari a tenu, le 28 avril, la troisième session ordinaire de son Conseil fédéral qui a examiné plusieurs points, entre autres, le complément de ses instances démembrées et le budget programme 2024.

Sur deux cent vingt et un militants attendus, cent soixante-cinq ont participé à l'élection en votant à main levée et à l'unanimité. André Mboungou Tsimba a été élu au poste de secrétaire chargé à la communication et aux technologies de l'information.

Saluant l'aboutissement heureux des travaux, Gabriel Ondongo, secrétaire chargé à l'organisation et à la mobilisation du PCT, qui les a présidés, a déclaré : « Camarades militants, arrivés au terme de nos travaux, je voudrais vous exprimer nos sentiments de pleine satisfaction. Vous avez été à la hauteur de notre mission en parvenant au résultat escompté. En effet, le complément des organes du parti est important pour notre organisation car, se faisant, nous nous donnons l'occasion de renforcer nos équipes, de les dynamiser afin de perpétuer leurs combats politiques pour le bien de tous ».

Il sied de signaler que le bureau de la fédération PCT- Niari compte onze membres dont dix sont actifs. Maurice Nzenguelé, autrefois chargé à la communication et aux technologies de l'information, vient d'être promu sous-préfet de Divenié.

Outre le complètement du secrétariat fédéral, le budget programme 2024 a été adopté en recettes et en dépenses à la somme de 74 514 000 F CFA.

Au terme des travaux, les participants ont adressé deux motions dont l'une de soutien au président Denis Sassou N'Guesso, président du Comité central du PCT, et l'autre de confiance à Pierre Moussa, secrétaire général du PCT.

Notons que Gabriel Ondongo, secrétaire chargé à l'organisation et à la mobilisation du PCT, a été assisté par Francy Ibouanga Boukedi, sénateur, membre du Comité central et président fédéral du Niari ; Alphonse Bissombolo, membre du Comité central, président de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation du Niari ; et par Gilbert Awandza, secrétaire chargé à l'organisation et à la mobilisation du parti au Niari.