Tunisie: Echos de la FILT - Le ministre italien de la Culture au pavillon de l'Italie

Il est revenu sur son entretien avec le Président de la République, Kaïs Saïed, relevant que la rencontre a été une occasion pour réaffirmer les profonds liens bilatéraux, faisant part de la volonté de l'Italie de soutenir la Tunisie dans divers domaines, notamment dans le secteur culturel.

Le pavillon de l'Italie, invitée d'honneur de la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, a accueilli, hier après-midi, le ministre italien de la Culture qui était accompagné d'une forte délégation ainsi que du chef de cabinet du ministère des Affaires culturelles tunisien.

Après avoir parcouru les différentes ailes du pavillon où est exposée une collection d'ouvrages des maisons d'édition italiennes participantes, le ministre de la culture italien a dans une intervention, remercié les autorités tunisiennes d'avoir choisi l'Italie comme invitée d'honneur qui dénote « la grande amitié qui unit les deux pays et dont je perçois la valeur », dit-t-il.

Il a dans ce sens relevé que le programme italien autour de l'âme méditerranéenne vient attester du rôle que joue la Méditerranée, premier berceau de la civilisation, pour être un pont unissant les deux pays liés par des rapports séculaires.

La rencontre programmée autour du thème : « La Méditerranée des miracles » a été cependant maintenue mais sans la présence de l'écrivain, journaliste et penseur italien invité Marcello Veneziani.

Devant une assistance fidèle, le traducteur tunisien Ahmed Somai a parlé de sa traduction du célèbre livre de Giambattista Vico La Scienza Nuova (La nouvelle science) qui lui a valu le prix de la traduction à la 18e édition de Sheikh Zayed Book Award (SZBA 2023-2024).

Le traducteur, enseignant de langue italienne à l'université tunisienne, Ahmed Somai, a, lors de cette rencontre modérée par le journaliste Hatem Bouriel, relevé que la traduction d'un philosophe de son poids avec un certain vocabulaire, une syntaxe, était pour lui une tâche ardue car il devait transmettre le plus rigoureusement possible un contenu de pensée complexe à signification universelle, tout en laissant perdre le moins possible de la richesse d'un style.

Traduire cette encyclopédie de connaissances et cette biographie romancée, insiste-t-il, était difficile d'abord au niveau de la langue car « je ne suis pas philosophe » et ensuite parce que son écriture suivait son foisonnement d'idées.

« Cette oeuvre philosophique reléguée aux oubliettes méritait à mon avis d'être traduite car c'est une référence dans la pensée philosophique. En plus, elle est écrite par un autodidacte qui s'est formé tout seul pour devenir un véritable génie, voire un précurseur qui rappelle un peu notre Ibn Khaldoun en Tunisie », a-t-il poursuivi.

Un atelier ludique

Le pavillon de l'Italie, invitée d'honneur de la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, a pris les couleurs de l'enfance hier matin en leur offrant un ludique atelier de dessin et de conte pour s'imprégner de l'univers époustouflant du fameux souris-reporter italien, le plus aimé des enfants partout dans le monde et porté par le célèbre auteur italien Geronimo Stilton.

Dans l'amusement avec Popo du cirque Paparonni présent hier matin par des performances de jonglage, c'est le conteur tunisien Alaeddine Aridhi, portant une jebba tunisienne et coiffé d'une chéchia, qui a transporté les enfants dans l'univers magique du livre des mille merveilles des mers italiennes, dans sa version arabe publiée en 2023 par la maison d'édition Arab Scientific Publishers (INC).

Après le premier succès l'année dernière à la 37e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, le souris-reporter mis en scène par Geronimo Stilton revient cette année dans une nouvelle aventure pour raconter l'Italie en parlant l'arabe grâce à la traduction faite par Nabil Rida Almahayni.

Une quarantaine d'enfants ont pris place sur les dix tables soigneusement préparées avec des feuilles de coloriage, laissant libre cours à leur esprit imaginaire pour choisir les couleurs et meubler les vues de la mer, les monuments comme la tour de Pise ou le Colisée de Rome et les symboles de la cuisine italienne comme la pasta... à travers un beau voyage à la découverte des trésors et des personnages liés à la mer bleue et à son histoire : de la Venise de Marco Polo à l'extraordinaire Golfe de Naples, de la grotte de l'empereur Tibère dans le Latium aux beautés de Gênes, dame de la mer, en passant également par des endroits moins connus. Pour les inciter à la découverte de ce livre et à la lecture en général, les enfants ont eu droit, après un jeu questions-réponses, à ce livre en arabe.

Conçu pour rapprocher les filles et les garçons du monde entier des merveilles artistiques et culturelles de l'Italie, l'édition en arabe s'est maintenant rajoutée aux éditions en italien, français, espagnol et anglais. Ainsi, même les jeunes lecteurs arabophones pourront suivre les aventures passionnantes de Geronimo Stilton et explorer l'Italie accompagnés d'un excellent guide.

Ces activités ont eu lieu hier au pavillon de l'Italie, invitée d'honneur de cette 38e édition de la Filt. La présence italienne est coordonnée par l'ambassade d'Italie à Tunis, en collaboration avec ICE -- Agence pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes -- Section commerciale de l'ambassade.