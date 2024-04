Tunisie: Sonede / Kairouan - Sur les routes, l'eau coule... à flots !

A Kairouan, l'eau potable n'est pas à la portée de tous, alors que les fuites sont fréquentes dans la ville, devant les maisons, sur les routes et au sein des quartiers. Et malgré les cris de détresse des habitants, la Sonede est toujours aux abonnés absents !

Dans le gouvernorat de Kairouan, le taux général de desserte en eau en milieu rural est de 86%, puisque sur un total de 381.000 habitants, 327.000 sont abonnés en eau dont 35% sont raccordés aux réseaux de la Sonede et 51% aux groupements hydrauliques.

Par ailleurs, 60.000 ruraux n'ont pas accès à cette denrée précieuse et se trouvent obligés d'avoir recours au marché illégal de l'eau avec un mode de stockage inapproprié, notamment lors de son transport.

Paradoxal !

Notons que le gouvernorat de Kairouan, qui souffre d'une faible pluviométrie et d'absence de programmes de développement socioéconomique, peine sous l'effet d'une insuffisante desserte en eau potable dans les villages reculés, ce qui oblige des milliers de familles à s'approvisionner en eau par le biais de distributeurs privés dont les récipients sont parfois rouillés. D'autres ont recours aux groupements de développement agricole, et ce, malgré l'existence d'énormes problèmes dus au non-paiement des factures. D'où les fréquentes coupures d'eau, puisqu'il suffit qu'un seul associé ne règle pas sa quote-part dans les frais de consommation pour que les vannes soient toutes coupées.

%

Et ce qui est paradoxal en ces temps de stress hydrique et de sécheresse, c'est de constater, avec amertume, que les fuites d'eau sont très fréquentes au sein de la ville de Kairouan, ce qui a causé des dégâts considérables au tissu urbain ainsi que des dangers pour la population.

Cet état de fait a obligé des citoyens à démolir complètement leurs demeures défigurées et inhabitables. D'autres dégâts ont été constatés au niveau des remparts, et de quelques oratoires et mosquées de quartier. Et malgré les nombreuses réclamations écrites auprès des responsables de la Sonede et les coups de téléphone des citoyens pour signaler telle ou telle fuite, la Sonede est aux abonnés absents, puisque, partout en ville, on remarque avec regret que l'eau potable coule à flot devant les maisons, sur les routes, au sein des quartiers, et ce, durant des semaines et même des mois...

Quelle indifférence !

Rares sont les fuites qui ont été réparées à la hâte, sans qu'on prenne la peine de réparer les carreaux cassés. D'ailleurs, il ne se passe pas un jour sans que les citoyens ne lancent des cris de détresse à travers les ondes des radios régionales. Rien que durant l'émission «Miroir» sur Sabra FM, du 15 et du 16 avril, 25 citoyens sont intervenus en direct pour se plaindre des fuites d'eau qui durent depuis plusieurs semaines et qui mettent leurs habitations en danger, et ce, malgré leurs allers-retours incessants à la Sonede, dont les responsables parlent de problèmes dus aux entrepreneurs et au manque d'équipements.

En attendant que ce grave problème soit pris au sérieux, on continue de voir cette denrée précieuse, dont sont privés beaucoup d'habitants, être gaspillée dans la nature. Jusqu'où va-t-on avec tant d'indifférence ?