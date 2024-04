Tunisie: Ligue1/Play-off-5ème journée /ST-USM (0-0) - Il ne manquait que les buts...

Bilel Mejri et les stadistes ont manqué de réussite.encore un nul

Malgré un match plaisant et des occasions des deux côtés, Stadistes et Usémistes se sont quittés sur un score nul.

Ligue 1 - Play-off - 5e journée. Stade Hedi-Naifer du Bardo. Pelouse en bon état. Public nombreux. ST-USM (0-0). Arbitres: Khaled Gouider assisté par Wael Hanachi et Achref Hedhili. Quatrième arbitre: Jalel Sahbani. Commissaire de match: Jalloul Azouz. Arbitre VAR: El Hlou Ben Brahem (Algérie). Assistant VAR: Mokrane Gourari (Algérie). Asseseur TV: Hamroun Abdelaziz. Avertissements: Youssouf Oumarou, Haithem Jouini et Khalil Ayari.

ST: Sami Hlél, Maher Hannachi (Hedi Khalfa), Marouen Sahraoui, Hamza Ben Abda, Nidhal Laifi, Youssouf Oumarou, Ghazi Ayadi (Sajed Ferchichi), Lamine Ndao (Amath Ndao), Hamza Khadhraoui (Khalil Ayari), Bilel Mejri (Ahmed Jaffali), Haithem Jouini.

USM: Bechir Ben Said, Mohamed Ali Ben Salem (Mustapha Samb), Naude Fabrice Zeguei, Hichem Baccar, Yassine Cheikh Weli, Fourat Soltani, Louay Trayi, Moses Orkuma, Chiheb Jebali, Faiçal Mannai, Bilel Ait Malek.

Au Bardo, entre le dauphin usémiste et le toujours outsider Stade Tunisien, l'écart insignifiant de deux points promettait forcément une chaude empoignade avec en toile de fond une seconde place d'accessit qui mène à la C1 africaine. Nous n'en sommes pas encore là cependant, et il va falloir cravacher dur pour mériter cette position. Tous deux passés au travers des seizièmes de Coupe de Tunisie, l'USM grâce aux tirs au but à Métlaoui, et le ST, vainqueur à Zarzis, c'est ainsi gonflés à bloc que les Bleus et les Bardolais ont foulé hier la pelouse du Naifer.

%

Même si les fans des gars du Ribat craignaient tout de même une certaine usure physique après les 120 minutes disputées face à l'ES Métlaoui. Côté Stade, seul Makhmouth Diallo manquait à l'appel. Ce faisant, rien à signaler jusqu'à la 20' avec Moses Orkuma qui bénéficie d'un contre favorable mais qui écrase sa frappe non cadrée au lieu de lever la tête et servir Ait Malek ou Mannai. Jusque-là, c'est l'USM de Lassaad Jarda qui s'installe et avance son bloc au fil des minutes, alors que le Stade reste attentiste et prudent et axe surtout son jeu sur la relance rapide, mais le rideau usémiste veille au grain. 30', Cheikh Weli déjoue le hors-jeu piège, mais son lob n'est pas cadré. 33', sentant le danger, Hammadi Daou donne des consignes pour presser davantage et surtout gagner du terrain. A dix minutes de la pause, Ghazi Ayadi enfile le costume de garde-fou au milieu, réduisant à néant plus d'une amorce adverse par ses tacles ajustés. Ce sera tout pour ce premier half.

Portés vers l'avant, mais

De retour de pause, le rythme monte d'un cran et les deux équipes se portent vers l'avant. Toutefois, ce sont les deux gardiens qui vont briller et non les attaquants des deux formations. En clair, Bechir Ben Said et Sami Hlal vont détourner à deux reprises chacun, gardant par là même leurs écuries respectives en vie. Vers la demi-heure de jeu, l'USM presse de nouveau, s'installe carrément dans les 40 mètres adverses mais s'expose aussi. 67', Jouini avait le but au bout du pied mais il fallait compter avec Ben Said, impérial au prix d'un réflexe digne de son statut d'international.

Le match touche à sa fin et les coéquipiers d'Orkuma, très actif en fin de match, pèsent mais peinent dans le dernier geste. 87', un contact litigieux dans la surface stadiste est sanctionné par un penalty de l'arbitre Khaled Gouider qui se rétracte après consultation de la VAR. On entame à présent le money-time avec huit minutes de temps additionnel. 93', Haithem Jouini manque encore l'occasion de mettre le Stade sur orbite. 94', Bilel Mejri rate le K.O, seul face à Ben Said. On en restera là pour ce match. Le compteur tourne toujours pour les deux équipes mais les points dilapidés compteront forcément lors du décompte final...