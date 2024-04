Tunisie: 11e session de la commission mixte Tuniso-camerounaise à Yaoundé - Consolider la coopération dans divers domaines

Nabil Ammar, ministre des A.E., a souligné l'importance de poursuivre la communication entre les hommes d'affaires des deux pays et d'exploiter toutes les opportunités disponibles pour la coopération économique bilatérale dans le cadre des avantages offerts par l'adhésion des deux pays à la zone de libre-échange continentale africaine.

A l'occasion de sa visite à la capitale camerounaise, Yaoundé, les 26 et 27 avril 2024, et dans le cadre de sa présidence de la 11e session de la commission mixte tuniso-camerounaise, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, s'est entretenu avec Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, qui l'a reçu au nom du Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya.

Au début de l'entretien, le ministre a prié le haut responsable camerounais de transmettre les sincères salutations du Président Kaïs Saïed à son homologue camerounais. Pour sa part, le secrétaire général de la Présidence de la République camerounaise a prié le ministre de transmettre les meilleures salutations du Président camerounais au Président de la République.

Le haut responsable camerounais a également souhaité la bienvenue au ministre et a exprimé le souhait de son pays de consolider la coopération avec la Tunisie dans divers domaines. Il a également salué la bonne réputation dont jouissent les compétences tunisiennes au Cameroun et leur contribution effective à la réalisation des objectifs de développement du pays.

De son côté, le ministre s'est félicité du niveau atteint par les relations tuniso-camerounaises et a exprimé la volonté de la Tunisie de les hisser au plus haut point. Par ailleurs, il a exprimé le regret de la Tunisie face aux campagnes de dénigrement à son encontre au sujet de la question de la migration irrégulière et son refus des tentatives étrangères visant à porter atteinte à la réputation de notre pays, soulignant que la Tunisie rejette catégoriquement l'ingérence étrangère dans ses affaires internes en faisant prévaloir la souveraineté de sa décision nationale. Le ministre a réitéré la position de principe de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et appelé à mettre fin aux attaques brutales de l'entité occupante contre le peuple palestinien sans défense, rappelant le soutien de notre pays aux différents mouvements de libération nationale en Afrique.

Une ligne directe

Au cours de la même journée, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, s'est entretenu avec le ministre camerounais délégué auprès du ministre du Transport, M. Njoya Zakariaou.

Lors de cet entretien, les deux parties ont exprimé leur souhait de renforcer davantage la coopération tuniso-camerounaise dans le domaine du transport aérien dans la perspective du lancement par la compagnie nationale Tunisair d'une ligne directe entre les deux capitales d'ici la fin de l'année 2024.

Etablir un modèle de développement africain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a rencontré, en marge des travaux de la Commission mixte tuniso-camerounaise, le Président de l'Association des entreprises camerounaises, Célestin Tawamba, en présence de Samir Majoul, président de l'Utica.

Nabil Ammar a souligné l'importance de poursuivre la communication entre les hommes d'affaires des deux pays et d'exploiter toutes les opportunités disponibles pour la coopération économique bilatérale dans le cadre des avantages offerts par l'adhésion des deux pays à la zone de libre-échange continentale africaine.

Pour sa part, M. Célestin Tawamba a mis l'accent sur l'importance d'établir un modèle de développement africain qui tienne compte des particularités du continent, de ses ressources et de son potentiel.

Un partenaire important pour le Cameroun

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a aussi rencontré M. Achille Bassilekin III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'economie sociale et de l'artisanat du Cameroun.

Le ministre camerounais a expliqué que la Tunisie est un partenaire important pour le Cameroun et une source d'inspiration pour son pays dans de nombreux domaines tels que les petites et moyennes entreprises, les start-up, l'économie solidaire et sociale et les industries traditionnelles.

Le ministre camerounais a également indiqué que son pays est en train de mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement 2020-2030, qui vise à promouvoir l'industrialisation locale au Cameroun. Il a ajouté que le Cameroun est en train de préparer le cadre juridique des start-up, exprimant la volonté des autorités de son pays de consulter la législation tunisienne réglementant ce domaine. Dans ce contexte, il a appelé les entreprises tunisiennes à investir dans son pays et à profiter des différents privilèges accordés par les autorités camerounaises aux investisseurs étrangers.

Il a exprimé la gratitude de son pays pour la confirmation par la partie tunisienne de sa participation au Salon international de l'artisanat au Cameroun qui sera organisé en juillet 2024.

Pour sa part, le ministre a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération avec le Cameroun dans divers domaines tels que les start-up, les technologies de la communication et les industries traditionnelles. Il a expliqué que la participation tunisienne aux travaux de la Commission mixte tuniso-camerounaise avec une importante délégation de haut niveau traduit la volonté de notre pays de renforcer la coopération bilatérale avec le Cameroun dans divers domaines. Parlant de l'économie sociale, il a souligné que l'expérience des entreprises communautaires en Tunisie peut inspirer la partie camerounaise.

Visite aux entreprises tunisiennes

Lors de son séjour à Yaoundé, Nabil Ammar a rendu visite deux entreprises tunisiennes implantées dans ce pays africain frère, Studi International et Scet Tunisie, afin de prendre connaissance de leurs activités et écouter les préoccupations des Tunisiens qui y travaillent.

Le ministre a exprimé sa grande fierté de la présence des entreprises tunisiennes au Cameroun, qui constitue un gain important pour la Tunisie à l'étranger et un affluent important de l'effort de développement en Tunisie.

Au cours de ces visites, il a également souligné la volonté du gouvernement tunisien d'appuyer les investisseurs tunisiens à l'étranger et de se tenir à leurs côtés pour consolider davantage la coopération avec tous les pays africains afin de la hisser au niveau auquel aspire notre pays.