Ile Maurice: Jusqu'à Rs 1,5 M de dépenses dans certaines circonscriptions

«C'est le dernier 1er-Mai avant les élections. C'est la raison pour laquelle vous devez vous mobiliser pour vous rendre en grand nombre à Vacoas le 1er-Mai.» Ce n'est autre que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, celui qui détient seul la clé de la date du scrutin, qui répète ces phrases aux réunions de mobilisation pour ce rassemblement.

Et qui dit déplacement de grosses foules dit également grands moyens, surtout financiers. Eh oui, pour attirer le plus de monde à leur meeting de mercredi, les deux blocs qui aspirent à prendre le pouvoir ne lésinent pas sur les moyens pour inciter le public à se déplacer.

Nul besoin de vous dire que l'alliance gouvernementale, qui dispose de plus des moyens financiers, surtout avec le nombre d'élus dont elle dispose, met le paquet. Dans une circonscription de l'Est, un habitué de l'organisation de tels événements affirme que son parti - celui au pouvoir - a loué presque deux fois plus d'autobus cette année par rapport à l'année dernière. «Je me souviens qu'on avait mis une cinquantaine d'autobus dans cette circonscription et cette année on vise 80 autobus. Seront-ils remplis ou non ? Ce n'est que le matin du 1er-Mai qu'on saura.»

La location d'un autobus coûte en moyenne Rs 8 000. «Pour 80 autobus, cela fait donc Rs 640 000. De plus, il y a les T-shirts, drapeaux, écharpes, banderoles et autres à remettre à ceux qui feront le déplacement. Une collation est prévue entre le matin et 13 heures, heure à laquelle prend fin généralement le meeting. Ensuite rendez-vous à la plage non loin de la circonscription. Au menu, briyani et boissons alcoolisées. Donc c'est facilement environ Rs 1,5 million qu'on dépensera ce jour-là rien que pour cette circonscription.»

Notre interlocuteur explique si cette somme est partagée par les trois députés en sus des agents, surtout des nominés politiques, le Sun Trust finance aussi une partie des dépenses. «Pour chaque circonscription, une certaine somme est prévue.» Il faut noter que si dans cette circonscription, autant d'autobus ont été loués, les élus de la majorité misent beaucoup sur les associations du troisième âge. Cet agent du MSM souligne que c'est la première fois qu'il y a eu beaucoup de réunions entre des parlementaires de la majorité et des leaders de ces associations pour attirer les personnes âgées à Vacoas.

L'opposition n'est pas en reste. Dans une circonscription du Nord, une vingtaine d'autobus ont été loués. Faute de pouvoir en avoir plus, les principaux organisateurs misent également sur des vans de 15 à 30 places. Si pour les autobus, les parlementaires mettent la main à la poche, des politiciens très actifs, dont certains sont en quête d'un ticket, apportent leur contribution. Dans cette circonscription, on apprend que dans chaque autobus, 60 pains fourrés et une bouteille d'eau sont prévus. Les agents responsables d'un autobus ont la responsabilité de trouver des passagers et contribuent à l'achat de boissons alcoolisées et gajacks. Rendez-vous est également donné à la plage.

Du côté des compagnies d'autobus, au moins un quart de leur effectif est mis à la disposition des partis politiques ce jour-là. Cela coûte donc entre Rs 7 000 et 8 000 pour la location d'un autobus et Rs 1 500 et Rs 2 000 pour un van de 15 places.