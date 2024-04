Tunisie: CA - Chasser le signe indien

Un gros morceau pour Ahmed Khelil et le CA à Sousse

A l'Olimpico, le Club Africain ne doit pas rater son match s'il veut faire coup double, briser la «malédiction» face à l'Etoile Sportive du Sahel et faire tourner davantage le compteur.

Le CA se mesure aujourd'hui à l'Etoile à Sousse avant de recevoir le CSS une semaine plus tard dans le cadre du play-off. Dès cet après-midi, à l'Olimpico, face à un adversaire qui ne lui réussit pas ces dernières années, le onze clubiste devra forcément y mettre les ingrédients pour retrouver de la hauteur et rompre le cycle des contre-performances depuis sa victoire face à l'USM. Mondher Kbaïer le sait donc parfaitement. Contre une formation étoilée qui n'est pas non plus au mieux, il devra durant 90' et au-delà ramener à nouveau une force collective au sein de l'équipe.

Revenir aux fondamentaux du jeu, à la base de ce qu'est le football, en faisant en sorte que chaque joueur ait son rôle. A Sousse, le staff devra remplir les blancs, raccorder les évolutions actuelles avec ce qui a manqué au CA de ces derniers temps. Les évolutions, parlons-en d'ailleurs. En défense, au milieu et en attaque, les améliorations apportées depuis peu doivent servir de catalyseur global avec les titularisations de Zouheir Dhaouadi sur le couloir droit, celle de Hamdi Laâbidi à gauche, Arfaoui ( voire Chiheb Laâbidi) au relais offensif, Bikoro qui retrouverait à nouveau son poste de prédilection au milieu, Taoues qui doit muscler et fluidifier davantage son jeu sur le flanc et Bedoui qui apporte une certaine assurance dans l'axe aux côtés de Cherifi, toujours aussi inconstant cependant. Bien entendu, toujours volet charnière, outre l'inamovible Zaâlouni sur le côté droit, Skander Laâbidi est disponible si le coach en éprouve le besoin. Voilà pour l'ossature telle que vue ces derniers temps, une armature où (selon un plan de jeu en 4-3-3, voire 4-4-2) Eduwo en pointe et les deux pistons, Ben Yahia et Khélil, viendraient compléter un ensemble qui pourrait tenir la route à Sousse.

Prendre exemple sur Ahmed Khélil

A Sousse, le CA doit se présenter avec des automatismes car les préceptes de l'entraîneur Mondher Kbaïer ont eu assez de temps pour être digérés par le collectif. Bref, le manque de repères n'est plus acceptable et c'est là tout le problème de l'équation car le CA joue à présent un match crucial pour la suite de sa saison. Au point mort depuis le derby face à l'EST, le CA doit maintenant trouver les clés du rebond et ne plus exposer de lacunes s'il veut jouer les places d'accessit à terme. Aujourd'hui, à présent, quelle que soit la production d'ensemble, en fin de compte, c'est le résultat qui est primordial et qui compte. En clair, le CA doit faire beaucoup mieux pour gagner des points, et ça passe par beaucoup plus d'efforts sur le plan technique, tactique et physique. Gagner les duels, batailler au milieu, performer au front et se montrer intraitable derrière.

Ces derniers jours, Kbaïer a intensément travaillé là-dessus, notamment au niveau mental aussi, pour que son groupe ne doute pas, pour garder espoir et croire toujours en des lendemains qui chantent. A Ben Guerdane, en Coupe, on a vu des joueurs qui pressent à 75% et c'est de bon augure car ça veut dire que l'implication et les résolutions de certains, Ahmed Khélil en premier, sont de nature à porter le club. Pour Khélil d'ailleurs, ces derniers temps, de par son jeu en rupture, sa prise de responsabilité et son dévouement, l'on ne peut que se rappeler d'un certain Lassaâd Ouertani, vaillant et courageux milieu dont le don de soi sur le terrain était un cas d'école à mettre en avant. Proposer du contenu au Sahel mais aussi réapprendre à gérer les temps forts comme les passages à vide. A l'Olimpico, le Club Africain ne doit pas se rater s'il veut faire coup double, briser la «malédiction» face à l'Etoile Sportive du Sahel et faire tourner le compteur à nouveau.