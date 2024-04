Tunisie: La Kasbah/Activités du Chef du gouvernement durant la quatrième semaine d'avril 2024 - Une batterie de mesures pour faciliter le retour des Tunisiens à l'étranger

Au cours de la quatrième semaine du mois d'avril, les activités du Chef du gouvernement se sont intensifiées au niveau du dossier de la préparation du retour des Tunisiens à l'étranger. Plusieurs mesures ont été, à cet effet, prises pour faciliter l'accueil de nos compatriotes dans de bonnes conditions. Retour sur les décisions phares.

Lundi 22 avril, le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé une réunion ministérielle sur l'entrée en vigueur de la carte nationale d'identité et du passeport biométriques, entrée en vigueur qui sera effective au cours du premier semestre de l'année 2025 ; étant signalé que l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci) chargée de la standardisation des passeports a recommandé à tous les pays de la communauté internationale d'adopter les documents biométriques au plus tard au cours de l'année 2026.

Le même jour, le Chef du gouvernement a présidé une seconde réunion dédiée à l'octroi et au renouvellement des passeports à l'intention des Tunisiens résidant à l'étranger. A cette occasion, il a été décidé de fournir le nombre nécessaire de passeports au niveau de tous nos consulats à l'étranger et de réduire à 15 jours le délai d'obtention de ce document de voyage.

- Tenue mardi 23 avril d'une séance de travail ministérielle présidée par le Chef du gouvernement relative à la préparation du retour des Tunisiens résidant à l'étranger au cours des prochaines vacances d'été. A cette occasion, plusieurs décisions ont été prises. Nous citerons à titre indicatif les mesures suivantes :

· Le développement d'une plateforme électronique pour accélérer le traitement des demandes de privilège d'exonération douanière (FCR).

· L'attribution de 500 billets de voyage à prix réduits : 200 billets octroyés par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et 300 autres par la compagnie nationale Tunisair.

· L'attribution de 400 billets de voyage à titre gracieux offerts à des familles nécessiteuses de Tunisiens résidant à l'étranger (300 billets offerts par la CTN et 100 autres par Tunisair). · L'aménagement d'un espace extérieur destiné aux passagers du port de La Goulette et doublement du nombre de guichets d'enregistrement qui passeront de 18 à 36.

· La mise en place d'un bureau de change au port de La Goulette.

· La création au sein de la direction générale de la police des frontières relevant du ministère de l'Intérieur d'un espace dédié à la délivrance des passeports au profit de nos ressortissants vivant à l'étranger.

· La mise en place de bureaux chargés de délivrer à nos ressortissants de l'étranger leurs passeports à l'aéroport de Tunis-Carthage et aux ports de La Goulette et de Zarzis.

· L'utilisation du terminal 2 habituellement réservé aux pèlerins pour accueillir nos ressortissants vivant à l'étranger.

· Le renforcement de la cadence de la navette reliant l'aéroport de Tunis-Carthage au centre de la capitale.

·Enfin, une réunion ministérielle s'est tenue mercredi 23 avril et a porté sur le bilan de la participation de la Tunisie aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui ont eu lieu à Washington du 15 au 20 avril 2024 et auxquelles ont participé la ministre de l'Economie et de la Planification et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Le Chef du gouvernement a, à cette occasion, salué les résultats de ces rencontres jugées positives et fructueuses ainsi que la haute considération accordée à la Tunisie par nos partenaires techniques et financiers et les organisations internationales à vocation financière pour ses performances économiques et financières et sa résilience face aux crises générées par les différents évènements qui ont secoué les économies mondiales.