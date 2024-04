Cameroun: Ebogo Jean Simplice, un procureur victime d'une cabale ?

Le Procureur Jean Simplice Ebogo, qui assurait l'intérim à la tête du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo depuis plus de trois ans, a été récemment remplacé et affecté comme attaché au Parquet Général de la Cour d'appel du Littoral. Cette décision, prise sans enquête ni explication officielle, a suscité de nombreuses interrogations et des accusations de cabale.

Des accusations de corruption infondées

Certaines publications sur les réseaux sociaux ont évoqué une affaire de corruption impliquant le Procureur Ebogo, notamment une histoire de 100 millions de francs CFA. Cependant, des sources crédibles affirment qu'il s'agit d'une pure invention destinée à nuire à la réputation du magistrat.

Un parcours exemplaire et un bilan positif

Durant son intérim à Douala Bonanjo, le Procureur Ebogo a fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une intégrité irréprochable. Il a géré les dossiers avec rigueur et impartialité, sans jamais faire l'objet de critiques ou de sanctions disciplinaires.

Une nomination inédite et un succès remarquable

Sa nomination à ce poste important, à un si jeune âge, était déjà une preuve de ses compétences et de son potentiel. Il a su relever le défi avec brio, démontrant que les jeunes magistrats peuvent être à la hauteur des responsabilités les plus importantes.

%

Une cabale orchestrée par des intérêts obscurs

Le remplacement soudain du Procureur Ebogo et son affectation au Parquet Général, sans aucune justification valable, laissent présager une cabale orchestrée par des intérêts obscurs qui ne souhaitent pas voir un jeune et talentueux magistrat à ce poste clé.

Un coup porté à la justice camerounaise

Cette décision injuste et injustifiée porte un coup dur à l'image de la justice camerounaise et suscite des inquiétudes quant à l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire.

Un appel à la mobilisation pour la vérité

Il est crucial que la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsables de cette cabale soient identifiés et sanctionnés. Le Procureur Ebogo mérite d'être réhabilité dans ses fonctions et de voir son honneur et sa réputation sauvés.