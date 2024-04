Algérie: Greffe d'organes - Arrivée d'une équipe médicale mauritanienne à Batna pour bénéficier de l'expertise algérienne

ALGER — Une équipe médicale mauritanienne est arrivée, dimanche dans la wilaya de Batna, pour bénéficier de l'expertise algérienne dans le domaine de la greffe d'organes, notamment la transplantation rénale, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé.

Cette équipe médicale, conduite par le président du Conseil mauritanien du don, du prélèvement et de la transplantation d'organes et de tissus humains, Abdellatif Sidi Aly, comprend trois chirurgiens urologues, deux néphrologues et un chirurgien pédiatre.

Durant son séjour en Algérie, l'équipe médicale mauritanienne participera à six (6) transplantations rénales, dont une sur un patient mauritanien et une autre sur un enfant, qui seront réalisées par une équipe médicale algérienne spécialisée au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna.

Cette initiative vise à "permettre à l'équipe mauritanienne de bénéficier de l'expérience des médecins algériens dans la greffe d'organes", selon la même source.

Une équipe médicale spécialisée en transplantation rénale du CHU de Batna doit également se rendre en Mauritanie pour réaliser des opérations de transplantation rénale sur des patients mauritaniens au Centre hospitalier national (CHN) de Nouakchott, pour "former les frères mauritaniens, prendre en charge les patients souffrant de maladies rénales et transférer l'expertise algérienne aux spécialistes mauritaniens".

%

La visite de l'équipe médicale mauritanienne s'inscrit, ajoute le communiqué, dans le cadre de "la concrétisation de l'accord de coopération signé entre le ministère de la Santé algérien et son homologue mauritanien, notamment dans son volet relatif à la coopération entre l'Agence nationale des greffes (ANG) et le Conseil mauritanien du don, du prélèvement et de la transplantation d'organes et de tissus humains".

Cette coopération s'inscrit également dans le cadre de "l'accord signé entre l'Algérie et la Mauritanie, le 2 mars dernier, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les domaines de coopération entre les deux pays frères.

L'accord couvre plusieurs volets, notamment ceux liés à la santé publique et à la prévention à travers l'échange de visites d'experts et le partage d'expériences.