Algérie: La wilaya de Mascara bénéficie d'un complexe de wakfs de l'Emir Abdelkader

MASCARA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a annoncé, dimanche à Mascara, que cette wilaya a bénéficié d'un complexe wakf de l'Emir Abdelkader.

Le ministre a précisé dans l'allocution qu'il a prononcée à la clôture des travaux de la première rencontre nationale ayant pour thème "l'Emir Abdelkader El Djazaïri, l'érudit et le savant" que la wilaya de Mascara a bénéficié d'un complexe wakf baptisé du nom du fondateur de l'Etat algérien moderne, signalant que "les autorités locales ont réservé une superficie de 10.000 mètres carrés, implantée dans la commune de Aouf pour la concrétisation de cette infrastructure".

M. Belmehdi a ajouté que le futur complexe "constituera un établissement civilisationnel et sera destiné aux investissements dans la région", soulignant dans cet ordre d'idées que les procédures administratives pour sa concrétisation "seront lancées prochainement, en coordination avec le directeur locale des Affaires religieuses et des Wakfs".

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la wilaya de Mascara a réservé 25 logements de fonction au profit des Imams de Mascara et de Mohammadia, affirmant que "cette initiative intervient en application des instructions du Président de la République relatives à la prise en charges des Imams des mosquées".

M. Belmehdi a, d'autre part, affirmé que "notre référent religieux national oeuvre à préserver notre unité nationale, après avoir protégé notre pays contre les visées malsaines de ceux qui veulent nuire à notre pays".

Il a rappelé, par ailleurs, que son département ministériel oeuvrera, à moyen terme, à hisser la rencontre nationale "l'Emir Abdelkader El Djazaïri l'érudit, le savant" à une envergure internationale, soulignant que les chouyoukhs des zaouias représentent la bonne parole, soutenant que son ministère continuera à servir l'Imam et les zaouias.

Il est a souligner que cette rencontre de deux jours, organisée à l'initiative de la direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs, a abordé plusieurs axes en lien avec la personnalité de l'Emir Abdelkader, dont "les conditions de la naissance de l'Emir et les facteurs à l'origine de son génie", "les aspects jurisprudentiels, littéraires et cognitifs du fondateur de l'Etat algérien moderne", "son legs scientifique et ses exploits", "des hommes autour de l'Emir Abdelkader", ainsi que "personnalité historique et référence nationale".

Elle a été marquée par la présence d'enseignants, de chercheurs de plusieurs universités et d'étudiants et de chouyoukhs de zaouias et de mosquées de diverses régions du pays.