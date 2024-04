Algérie: UNESCO - Le dossier de classement de 'l'art du Goul et la danse d'Es-Saf' d'El Bayadh en préparation

EL BAYADH — L'élaboration du dossier de classement de "l'art du Goul et la danse d'Es-Saf", célèbres dans la wilaya d'El Bayadh, en tant que patrimoine universel immatériel de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, les sciences et la culture "UNESCO", sera bientôt lancée, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Culture et des Arts.

L'élaboration de ce dossier, dédié au legs culturel et patrimonial authentique célèbre dans la wilaya d'El Bayadh, sera réalisée en coordination et coopération avec le Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et d'histoire pour son classement au patrimoine universel immatériel, en vue de sa préservation et son transfert aux générations futures, en tant que pan du patrimoine de la région et de l'Algérie en général.

Un autre dossier sera élaboré, et sera soumis au ministère de tutelle, afin de proposer la création du festival local annuel de ce genre artistique et culturel populaire de la wilaya pour le faire connaître, le préserver et le valoriser.

A noter que le secteur culturel et artistique de la wilaya, en coordination avec un certain nombre d'associations locales activant dans ce domaine de l'art du Goul et de la danse d'Es-Saf, comme l'Association El-Marhoul pour l'art du Goul et la danse d'Es-Saf, organise, chaque année, des séminaires, des journées d'études et des soirées artistiques spéciales dédiés à ce genre artistique, avec la participation de nombreux chercheurs et intéressés par ce patrimoine culturel, de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya, qui contribuent tous à cet effort de valorisation de ce patrimoine local de la wilaya.

A noter que "l'art du goul et la danse d'Es-Saf" est un genre artistique célèbre dans la wilaya exécuté collectivement par les femmes, lors d'occasions et de mariages.

Les mots de cet art ont de nombreuses significations, et de nombreux poèmes relatent des étapes historiques, des batailles et parlent des personnalités nationales, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la région.

Pour rappel, la wilaya d'El Bayadh organise la manifestation de la fête traditionnelle Ouaâda de Sidi Cheikh, ou ce qui est appelé "Rekb Sidi Cheikh" en l'honneur du saint patron Sidi Cheikh, fondateur de la tarika Chikhiya.

Cette manifestation est classée au titre du patrimoine universel immatériel de l'UNESCO, depuis 2013.

La zaouia Tidjaniya, relative au saint patron Sidi Ahmed Tidjani, située au ksar El Assaad de la commune de Boussemghoun sera bientôt classée au titre des biens nationaux culturels protégés.

Ce site religieux et culturel important, dont la date d'édification remonte à plus de 4 siècles, enregistre actuellement des travaux de restauration, dont le lancement a été donné auparavant par la ministre de la Culture et des Arts.

Cette opération a nécessité une enveloppe financière de 221 millions DA pour la restauration de la zaouia Tidjania, qui compte l'abri du saint patron Sid-Ahmed Tidjani, le lieu de prière, l'école coranique, une maison relevant de la zaouia et d'autres structures, et ce, dans le but de préserver ce site.

Le délai de réalisation de ces travaux a été fixé à 24 mois et leur suivi est confié aux services de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés.