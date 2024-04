Algérie: Mois du patrimoine à Sidi Bel Abbes - Des expositions variées séduisent les visiteurs

SIDI BEL ABBES — Les diverses expositions organisées à Sidi Bel Abbes, dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), connaissent une affluence notable du public, venu de différentes communes de la wilaya pour apprécier les oeuvres artisanales et artistiques mises sur pieds à cette occasion.

Les premières expositions ont été lancées à partir de la place 1er Novembre 1954, sise au Centre-ville de la capitale de la Mekerra, qui ont été marquées par une forte participation de plusieurs associations locales, dont les activités sont dédiées à la promotion et à la valorisation du patrimoine local et par une affluence remarquée du public avide de s'informer des multiples facettes du patrimoine matériel et immatériel de la région, rappelle-t-on.

Selon la direction de la Culture et des Arts, tous les acteurs ayant pour centre d'intérêt le patrimoine et sa protection ont été invités à prendre part à cette manifestation, signalant une forte adhésion des artisans venus de plusieurs régions de la wilaya pour exposer leurs produits artisanaux, outre la participation de troupes folkloriques ou encore celles dont les activités sont dédiées à la valorisation de la poésie populaire (Chiir El melhoun).

Les expositions et les fresques ornant les murs de la Maison de la culture "Kateb Yacine" ont particulièrement attiré un large public.

%

La Bibliothèque publique "Mohamed El Kebbati", abrite de son côté, des expositions similaires, mettant en relief les ouvrages consacrés au patrimoine local et national, ainsi que des stands dédiés aux divers métiers et produits artisanaux, signale-t-on.

Par ailleurs, la salle "El Mactâa", sise au centre-ville de Sidi Bel Abbes, s'est offerte à la faveur de cette manifestation un look avenant et coloré, grâce à l'exposition "à ciel ouvert" organisée par les différents acteurs impliqués dans la célébration de ce Mois, qui a permis aux visiteurs d'apprécier les produits artisanaux (habits et bijoux traditionnels) des différentes régions du pays.

Le patrimoine immatériel national a également eu sa part du programme élaboré à cette occasion, sachant que plusieurs troupes folkloriques de la wilaya de Sidi Bel Abbes et d'autres régions du pays prennent une part active à l'animation, en promouvant les habits et les instruments de musique utilisés dans leurs spectacles, au grand bonheur des amoureux des sonorités musicales authentiques.