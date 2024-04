Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, dimanche à l'Ecole supérieure du matériel, l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé, ce dimanche 28 avril 2024, au niveau de l'Ecole supérieure du matériel/1ère RM, la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel", précise la même source.

A l'entame, et après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée, accompagné du Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire, et en présence du Contrôleur général de l'Armée, les Chefs de Départements et Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, a suivi une présentation donnée par le Directeur central du matériel, portant sur le bilan des actions logistiques exécutées au titre de l'exercice 2023-2024, ainsi que sur les perspectives de développement des performances de l'arme du matériel dans les années à venir.

Le Général d'Armée a, par la suite, prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence aux unités de la Direction centrale du matériel à travers les six Régions militaires, dans laquelle il a fait part de "sa satisfaction de présider les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel, afin de s'enquérir de l'état d'avancement et d'exécution du plan de charges de cette Direction importante et de faire un bilan exhaustif des activités en cours dans le domaine de la logistique des unités du Corps de Bataille de l'Armée nationale populaire".

%

"Je tiens, tout d'abord, à faire part de ma satisfaction de superviser aujourd'hui les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel, que j'ai tenue à présider, afin de m'enquérir de l'état d'avancement et d'exécution du plan de charges de cette importante Direction, de faire le bilan exhaustif des activités en cours dans le domaine de la logistique des unités du Corps de Bataille de l'Armée nationale populaire et d'évaluer son apport dans le développement des capacités de l'Armée nationale populaire et le rehaussement de sa disponibilité", a t-il relevé.

A cette occasion, il a souligné que "le parfait accomplissement des responsabilités de nos Forces armées, dans les circonstances actuelles, repose sur l'action concertée de tous et la fédération des efforts, avec tout ce que cela implique en termes de vigilance et d'assiduité dans l'exécution des missions assignées avec la précision et la rigueur requises".

"L'acquisition des facteurs de force et de disponibilité opérationnelle n'est pas une entreprise si difficile, dès lors que les actions de chacun et leurs efforts sont concertées, et que chaque militaire, quelle que soit la responsabilité qu'il assume, accomplit ses missions avec professionnalisme", a-t-il affirmé.

"A ce titre, et dans la perspective de permettre à nos Forces armées de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités, dans les circonstances actuelles et en toutes circonstances, vous êtes appelés, à l'instar de l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire, à être pleinement attentifs et vigilants et que chacun de vous oeuvre à accomplir les missions qui lui sont assignées et veille minutieusement à ce qu'elles soient exécutées avec la précision et la rigueur requises, à travers l'exploitation efficace et optimale des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition", a t-il ajouté.

A l'issue, le Général d'Armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux de cette réunion et a écouté les interventions des cadres de la Direction centrale du matériel, avant d'inaugurer un stand de tir électronique, où il a suivi un exposé et d'amples explications sur cette plateforme qui sera dédiée à l'instruction et abritera des concours militaires nationaux de tir.

Le Général d'Armée a également inauguré un bloc d'hébergement des élèves de la gente féminine de l'Ecole supérieure du matériel, conclut le communiqué du MDN.