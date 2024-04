Algérie: Batna - Des médecins mauritaniens assistent à des opérations de transplantation rénale au CHU de Batna

BATNA — Des interventions de transplantation rénale ont été réalisées, dimanche, au centre hospitalo-universitaire (CHU) Touhami-Benflis de Batna, en présence de médecins spécialistes de Mauritanie.

Le président du Conseil National mauritanien du Don, du Prélèvement et de la transplantation d'Organes et de tissus Humains, Abdelatif Sidi Aly, a déclaré à la presse que l'opération "s'inscrit dans le cadre des journées de formation pratique au bénéfice d'une mission médicale mauritanienne composée de 6 médecins, dont 3 urologues, 2 néphrologues et un chirurgien pédiatrique".

M. Sidi Aly, qui était accompagné du Pr. Abdelkrim Saaoui, de l'Agence nationale des greffes (ANG), basée à Alger, a ajouté que l'initiative "découle de l'accord de coopération signé il y a environ un mois, en Algérie, entre les ministères algérien et son homologue mauritanien, prévoyant, entre autres, une coopération entre l'ANG, en Algérie, et l'Agence nationale du Don, du Prélèvement et de la transplantation d'Organes et de tissus Humains, en Mauritanie.

Indiquant qu' "à travers cette coopération, la Mauritanie, qui prépare la première greffe de rein, entend bénéficier des réalisations du CHU de Batna et de l'expérience des praticiens de cet établissement devenu, aujourd'hui, de par les nombreuses opérations qu'il réalise, une référence au niveau régional et africain dans le domaine de la transplantation rénale".

De son côté, le Pr. Saaoui a rappelé que l'accueil, à Batna, de la mission médicale mauritanienne, vient "en concrétisation de la convention signée en mars à Alger, notamment en ce qui concerne la formation de médecins mauritaniens et la prise en charge, en Algérie, de patients de ce pays".

Il a également fait savoir que "dans le cadre d'une seconde phase, l'équipe médicale qui se trouve parmi nous sera formée sur place, en Mauritanie, avec la prise en charge par les chirurgiens spécialisés algériens de patients mauritaniens".

Cela permettra, a-t-il ajouté, de "faire bénéficier les praticiens mauritaniens de l'expérience acquise par l'équipe de Batna, pour la réussite du projet de transplantation rénale dans ce pays".

Le directeur de wilaya de la santé, Hamdi Chagouri, et le directeur du CHU de Batna, Messaoud Boulegroune, ont indiqué que tous les moyens seront mis à la disposition de l'équipe médicale mauritanienne qui bénéficiera d'une formation appliquée de 3 jours, et assistera à des greffes dans la salle d'opérations du CHU Touhami-Benflis où plus de 700 transplantations rénales réussies ont été réalisées de 2014 à aujourd'hui.