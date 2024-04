Algérie: Fouilles archéologiques illicites - Un réseau criminel démantelé à M'sila

M'SILA — Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Bousaâda relevant de la sûreté de wilaya de M'sila ont démantelé un réseau criminel composé de trois (3) personnes impliquées dans la détention et la dissimulation d'objets archéologiques suite aux opérations de fouilles sans autorisation, a indiqué, dimanche, un communiqué émanant de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

L'affaire a été traitée suite à l'exploitation des renseignements reçus par le service concerné indiquant qu'il existe trois personnes sur le territoire de compétence possédant des pièces archéologiques. Un plan a été élaboré à cet effet, a révélé la même source, soulignant que l'enquête effectuée a permis l'arrestation des mises en cause.

En coordination avec le parquet local, il a été procédé à la perquisition des domiciles de ces personnes et à la saisie de 149 pièces de monnaie archéologiques, 5 colliers archéologiques, 55 pièces de pierres semi-précieuses de différentes tailles et couleurs, 3 statues, 6 sculptures, et 4 anciens manuscrits, indique le même document.

Les personnes mises en cause ont été présentées devant les autorités judiciaires compétentes pour " détention et dissimulation d'objets et de biens culturels suite à des actions de fouilles illicites", a conclu le même communiqué.