Algérie: Début des épreuves pratiques du premier Baccalauréat de la filière arts

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, accompagné de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné, dimanche matin au Lycée national des Arts Chahid Ali-Maâchi (Alger), le coup d'envoi des épreuves pratiques du premier Baccalauréat de la filière Arts.

Ces épreuves d'une journée concernent 146 candidats issus des différentes wilayas du pays, répartis sur quatre (4) spécialités (musique, cinéma/audiovisuel, théâtre et arts plastiques).

M. Belaabed s'est félicité des conditions de déroulement de ces épreuves, organisées pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création d'un Lycée des arts, se disant optimiste quant au succès de ce Baccalauréat artistique, au regard des "efforts consentis, en coordination avec le secteur de la Culture et des Arts, en matière d'accompagnement et de promotion de cette nouvelle filière".

De son côté, la ministre de la Culture et des Arts s'est félicitée de la concrétisation de ce "projet (Lycée des arts) unique en son genre aux niveaux arabe et africain", assurant que son secteur "continuera à accompagner ces élèves après le Baccalauréat, en mettant à leur disposition les structures et établissements spécialisés".

Mettant en avant les efforts consentis en faveur de la promotion de ce lycée, Mme Mouloudji a rappelé l'ouverture de l'Institut national supérieur du cinéma, qui accueillera les élèves du Lycée des arts (spécialité cinéma/audiovisuel), outre l'Ecole des beaux-arts que le ministère oeuvre à ériger en Ecole nationale supérieure des arts plastiques.

A noter que le ministère de l'Education nationale a créé la filière Arts dans l'enseignement secondaire général et technique, à partir de l'année scolaire 2022-2023, dans le but de développer et d'affiner les talents artistiques des élèves et de leur inculquer une culture leur permettant de mieux appréhender les dimensions culturelle, historique et esthétique de la création artistique.

Le Lycée des arts a été officiellement ouvert le 27 septembre 2022. Il dispense une formation sur deux ans d'études à partir de la 2e année secondaire, composée d'un tronc commun Lettres et d'un tronc commun Sciences et Technologies.