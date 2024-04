Algérie: La sécurité hydrique dans le pays, thème d'un colloque national à Béchar

ALGER — "La sécurité hydrique en Algérie" est le thème du Colloque national, organisé depuis samedi à l'Université Ahmed-Tahri de Béchar par l'Observatoire national de la société civile (ONSC), indique dimanche un communiqué de l'instance consultative.

L'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre de "la stratégie d'action de l'Observatoire national de la société civile, au titre de son approche participative visant à accompagner, promouvoir et renforcer le rôle de la société civile dans la réalisation du développement local, conformément à la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précise le communiqué.

Ce colloque de deux jours (27 et 28 avril) aborde plusieurs questions, dont la protection des ressources en eau, l'identification de solutions à la problématique de la sécurité hydrique et de la rareté de l'eau, l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, la conscientisation environnementale et les législations en matière environnementale.

Les travaux portent également sur les moyens d'élaborer des stratégies et des politiques communes pour la protection des ressources hydriques locales, les cadres juridiques liés à la gestion des crises de l'eau, l'utilisation de technologies propres dans ce domaine et le développement et la diversification des sources d'alimentation en eau.

Plusieurs activités scientifiques sont prévues lors de ce colloque, dont des conférences et des tables rondes interactives animées par des experts en environnement, avec la participation de plus de 80 spécialistes relevant d'organisations de la société civile du domaine, des représentants des instances et des autorités locales et des étudiants.

Les travaux s'achèveront par une visite au barrage de Djorf Torba, selon la même source.