Algérie: La radio algérienne a organisé plusieurs forums d'accompagnement des jeunes porteurs de projets et de startups

ORAN — L'Entreprise nationale de la Radio algérienne (ENRS) a organisé plusieurs activités et forums pour l'accompagnement des jeunes et étudiants porteurs de projets et des startups, a souligné, dimanche à Oran, le Directeur général de cette entreprise d'information publique, Mohamed Baghali.

Intervenant lors d'un forum national sur le rôle de la Radio algérienne dans l'accompagnement des jeunes pour accéder au monde de l'entreprenariat, organisé par la Radio régionale d'Oran, sous le patronage du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, M. Bagahli a souligné que l'ENRS a organisé plusieurs conférences et forums au titre de sa démarche d'accompagnement des jeunes et des étudiants porteurs de projets et des startups, dont les colloques organisés, dernièrement à Bouira, celui aujourd'hui à Oran et d'autres, qui seront tenus dans une wilaya de l'Est du pays ultérieurement.

Le même responsable a indiqué, lors de cette rencontre organisée en coordination avec la délégation régionale du "Conseil du renouveau économique algérien" (CREA), le "laboratoire de recherche sur l'entreprise, l'industrie et le territoire" de l'université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", en présence du Chef de cabinet du ministre de la Communication et du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, les autorités de wilaya, des représentants de plusieurs universités de l'Ouest du pays, que "la Radio nationale oeuvre à créer des passerelles de communication entre le citoyen et les autorités à différents niveaux, à travers la transmission des préoccupations des citoyens, surtout des jeunes, des étudiants et des créateurs, pour leur prise en charge et mettre en échec tous ceux qui désirent saper la confiance entre les citoyens et les institutions de l'Etat".

%

Pour sa part, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a mis l'accent sur la réalisation de trois zones d'activités dans la wilaya dédiées aux mini-projets et aux startups, dont les travaux d'aménagement ont atteint 70 pour cent, et qui seront achevées, prochainement, pour les mettre à la disposition des jeunes, avec des superficies comprises entre 200 et 700 mètres carrés, selon les besoins et le type de projet proposé.

Le délégué de la région ouest du CREA, Mansour Hamamouche, a insisté sur "l'engagement du Conseil dans la poursuite de l'accompagnement et le soutien des jeunes porteurs de projets et des startups, dont sa contribution à financer les bons projets, à travers le partenariat entre membres (organisation) et gérants de projets".

Dr Aït Habouche Ouahiba de l'université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" a présenté un exposé sur le laboratoire de recherche pratique sur l'entreprise, l'industrie et le territoire, qui comprend 40 chercheurs, notamment des enseignants et étudiants doctorants, qui activent dans la recherche dans quatre projets, à savoir le développement industriel, le soutien des projets innovants en Algérie, les crises et la santé environnementales, outre le tourisme environnemental et culturel.

L'universitaire Abdennour Belmimoun de l'université de Mascara a fait part, lors de cette rencontre tenue au siège de la Radio régionale d'Oran, de l'importance des médias dans l'accompagnement des projets juvéniles, eu égard au rôle croissant des moyens de communication modernes dans la société et la hausse du niveau de raccordement au réseau d'internet en Algérie.

Il a ajouté que l'Algérie s'adapte à cette mutation dans l'utilisation intense des médias dans toutes leurs formes et la nécessité d'avoir des sources sûres et la crédibilité de l'information, en créant deux chaines de télévision thématiques, l'une pour les jeunes et l'autre sur la connaissance, en plus de la création, depuis 2020, de plus de 200 plateformes numériques, outre des plateformes relevant d'institutions gouvernementales qui permettent le contact direct entre les citoyens et les autorités et éviter les fausses informations.

L'universitaire Mohamed Yazid Benadjmia de l'université d'Oran 1 "Ahmed Benbella" a souligné que l'Algérie à mis en place plusieurs structures et institutions de soutien aux jeunes porteurs de projets, dont plus de 112 incubateurs d'affaires au niveau des établissements de l'enseignement supérieur au niveau de certaines grandes entreprises, 112 maisons de l'entreprenariat, 86 centres de soutien de la formation, 31 laboratoires d'intelligence artificielle, outre l'installation d'organismes gouvernementaux de soutien aux startups et aux micro-entreprises, ainsi que la création de fonds de soutien et de financement de ces projets.