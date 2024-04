Ile Maurice: C'est parti pour le réalignement des forces !

Et tout le monde a fini par oublier la prétendue partielle annoncée par le Premier ministre ! Le démissionnaire Hurdoyal, applaudi un temps par l'opposition pour son courage et sa dignité, et qui voulait «cut-off» de la politique, a lui aussi fini par sécher ses larmes pour se retrouver à nouveau auprès de son leader !

Qu'importe si celui-ci l'a guillotiné sans n'avoir jamais donné le motif officiel de sa révocation, qu'importe si Hurdoyal n'a jamais jugé utile de rendre des comptes à ses mandants sur sa démission, l'ancien élu de la circonscription n°10 reprend son statut de soldat orange et invite les partisans du MSM à se mobiliser le 1eᣴ Mai à Vacoas !

Cette scène plutôt burlesque illustre en fait l'infinie capacité des (insaisissables) politiques à nous surprendre, chacun tentant d'avoir un coup d'avance en déplaçant stratégiquement les pions sur un échiquier qui s'agite dans tous les sens à la veille du premier test de la guerre des foules Vacoas vs Port-Louis !

Mobilisation de toutes les troupes respectives, démonstration de force dans un camp comme dans l'autre, accélération des sorties publiques des leaders, appel aux partisans et aux Mauriciens à venir en masse aux meetings... Toutes ces débauches d'énergie cherchant à créer un impact psychologique donnent l'impression d'un rendez-vous imminent avec les législatives et éloignent davantage la perspective d'une éventuelle partielle ! Le Premier ministre nous aurait-il menti ?

La cassure au sein de l'alliance PTr-MMM-PMSD précipite également un réalignement de plusieurs forces, que ce soit dans l'opposition ou au gouvernement. Si les épisodes façon «on-off» du PMSD - qui a fini par claquer la porte rouge-mauve - ont projeté une image fragile d'une opposition divisée, désormais les yeux sont braqués sur le prochain move de Xavier-Luc Duval qui n'a pu empêcher une scission au sein de son parti !

Après avoir critiqué le MSM à coups de pertinentes PNQ à l'Assemblée nationale, après avoir courageusement démissionné d'un gouvernement MSM sur toile de fond du condamnable projet de Prosecution Commission Bill, le leader des Bleus cautionnera-t-il cette fois la controversée Financial Crimes Commission qu'il avait qualifiée d'«evil precedent» ? Si Duval (donnant l'impression d'avoir proposé une shopping list au MSM pour un éventuel partenariat lors de sa conférence de presse de ce samedi) risque de perdre sa crédibilité en cas d'alliance avec le parti Soleil, en revanche, les partenaires du MSM ne voient pas une éventuelle option MSM-PMSD d'un bon oeil.

C'est pour tenter d'illustrer le slogan «l'union fait la force» que Linite militan, regroupant Obeegadoo et Ganoo (sans Collendavalloo qui a choisi de faire bande à part), a vu le jour, histoire d'avoir un meilleur bargaining power auprès de Pravind Jugnauth à l'heure de la distribution des tickets. Est-ce que Linite militan aura plus de poids que le parti de Duval aux yeux du leader du MSM ? Qui d'un PMSD déplumé ou des partenaires Obeegadoo-Ganoo-Collendavelloo permettra à Jugnauth d'augmenter les 37 % de votants lui ayant permis de gouverner ces cinq dernières années ?

Pendant que Duval est face à une question de survie de son parti, ses anciens alliés (Kushal Lobine, Richard Duval, Véronique Leu-Govind) ont déjà pris leur place aux côtés du duo Ramgoolam-Bérenger, qui cherche à minimiser le départ du leader du PMSD après avoir réussi à diviser la famille Duval et la basse-cour bleue ! Diviser les bleus, mais réunifier l'opposition en essayant de brasser plus large et chasser sur d'autres terrains électoraux !

Ainsi pensent Ramgoolam et Bérenger, qui après le départ du PMSD, ont invité Rezistans ek Alternativ à une rencontre, acceptée et confirmée par Ashok Subron, celui-ci affirmant que toute discussion sera «axée avant tout sur un projet de société et un programme gouvernemental et non sur des tickets ou postes d'ambassadeurs».

En faisant cet appel à Rezistans ek Alternativ, l'opposition traditionnelle tente une ouverture avec un parti hors mainstream, qui donne une image positive à la politique et dont les idées neuves et les actions concrètes font écho chez une partie des Mauriciens ! Est-ce que Subron et ses camarades réussiront à imposer un souffle nouveau - au travers de leurs propositions de réformes - à une alliance classique dont le programme électoral n'est qu'une liste théorique présentée à la veille des législatives ?

En attendant, tout le monde a fini par oublier la prétendue partielle annoncée par le Premier ministre !