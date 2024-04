Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - Les populations d'Azito village exhortées à adopter les bonnes pratiques

Le centre de santé communautaire d'Azito village, dans la commune de Yopougon, a abrité le jeudi 25 avril 2024, une cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme (Jmlp) célébrée le 25 avril de chaque année.

Cette manifestation, organisée avec l'appui d'Azito opération et maintenance (Azito O&M), entreprise d'exploitation de la centrale thermique riveraine, a servi de tribune au Dr François Xavier Kouassi, point focal paludisme du district sanitaire de Yopougon ouest - Songon, pour appeler les habitants du village à adopter les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires. Notamment, en veillant sur la propreté de leur environnement et en allant spontanément à l'hôpital dès les premiers signes.

Le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a indiqué que le 25 avril de chaque année, les nations du monde manifestent leur volonté de lutter sans relâche contre le paludisme.

Rappelant le thème national de cette 17e Jmlp, "L'équité en matière de santé, du genre et des droits humains", Dr François Kouassi note qu'il met en lumière le droit de tous à un accès égal aux services de santé. « Cela veut dire que le système de santé doit prendre en charge tout patient, quelle que soit sa situation, de la façon la plus juste, la plus droite, la plus convenable », confie-t-il.

La représentante d'Azito O&M, Marie Bléou, a réitéré l'engagement de l'entreprise à accompagner la lutte contre le paludisme dans les communautés riveraines.

« A l'instar des nations du monde, la Côte d'Ivoire célèbre, ce jeudi 25 avril, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Encore cette année, Azito O&M ne veut rester en marge de l'événement. L'entreprise a marqué son engagement en organisant une semaine de lutte et de sensibilisation aux risques de la maladie. Nous avons démarré le 18 avril avec la formation de dix agents communautaires. Ces derniers ont ensuite sillonné les villages d'Azito et de Béago pour sensibilisation les populations aux bonnes pratiques », a rapporté Marie Bléou. Ajoutant qu'une grande opération de salubrité a été organisée dans la foulée à Azito, en collaboration avec la chefferie.

La collaboratrice d'Honorat Boua, directeur général d'Azito O&M, a, par ailleurs, fait savoir que le paludisme est l'une des premières causes d'absentéisme direct ou indirect en entreprise. « La maladie entraîne des décès, des pertes de revenus et une augmentation des dépenses à la fois pour l'employeur et pour l'employé », a évoqué avec amertume Marie Bléou.

L'émissaire du maire de Yopougon, Théophile Soko Waza et le président des Fédérations nationales des formations sanitaires à base communautaire, Clément Ouattara, ont, tour à tour, salué l'engagement citoyen de la centrale électrique. Le représentant d'Adama Bictogo a annoncé la construction de six nouveaux centres de santé communautaires à Yopougon.

Le village d'Azito a, toujours dans le cadre de la Jmlp, reçu un important lot de matériel d'assainissement et d'hygiène offert par Azito O&M.