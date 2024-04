Afrique: Tennis - ITF J60 d'Abidjan - Miotisoa remporte un nouveau titre

Elle domine le circuit ITF junior africain actuellement. Après les trois titres gagnés à Accra, au Ghana, Miotisoa Rasendra vient de remporter son deuxième trophée, samedi à Abidjan.

Insubmersible et insatiable de victoires, Miotisoa Rasendra, la jeune raquette malgache, a montré qu'avec la foi et la détermination de gagner, tout est possible. Elle vient de remporter un deuxième titre du circuit ITF junior J60 qui s'est joué, du 22 au 27 avril, sur la terre battue dans la capitale ivoirienne. En finale, elle a surclassé la Tchèque Nicole Lukesova, tête de série numéro 1, après l'abandon de cette dernière à la troisième manche 3/6 6/3 5/3 (ab).

Le premier set a tourné à l'avantage de la jeune Tchèque de 17 ans, très agressive et dominatrice dans les échanges. Nicole Lukesova a réussi à faire deux breaks contre Miotisoa Rasendra pour remporter le premier set en 6/3. Classée 331e mondiale au dernier classement de l'« ITF Junior Ranking », paru le 22 avril, elle a joué sans complexe.

Au deuxième set, après avoir bien analysé les stratégies d'attaque de son adversaire, Miotisoa Rasendra, en bonne stratège, a su anticiper le jeu de la jeune Tchèque. Très vite, elle a réussi un break avant de le confirmer. Petit à petit, elle prend le dessus pour revenir à un set partout. La troisième manche a été déterminante pour les deux protagonistes car c'est une manche à quitte ou double. Les deux adversaires ont répondu coup pour coup. Miotisoa Rasendra a tout de suite pris l'ascendant. Elle a réussi un break au bon moment pour mener.

Coup de chaleur

Les deux adversaires ont joué d'égal à égal : 1/1, 2/2, 3/3. Par la suite, Miotisoa Rasendra a réussi un break sur son service pour mener 4/3 avant de confirmer par 5/3. La jeune Tchèque, frappée par un coup de chaleur, a eu un malaise. Elle a été contrainte d'abandonner après avoir été menée 3/5. Son abandon n'enlève en rien la belle démonstration technique de Miotisoa Rasendra.

Après la finale, celle-ci est très reconnaissante : « Je suis profondément reconnaissante pour les résultats que j'ai pu atteindre au cours de ces quatre semaines, marquant ainsi mon retour sur le circuit. Je crois fermement que cela marque le début de nombreux projets et bénédictions que Dieu a prévus pour moi. Cette tournée m'a permis d'évaluer mon niveau actuel, mes capacités et les domaines à améliorer. J'ai beaucoup appris et nous continuons à travailler en vue des projets à venir et à viser toujours plus haut ».

Et de continuer : « Je tiens à exprimer ma gratitude envers mes parents, mes frères, mes proches, mes amis, ainsi que ma communauté de l'Église Home Church Madagascar et mon sponsor Mvola pour leur soutien, non seulement pendant cette tournée, mais également pour leur engagement à long terme envers mon projet tennistique et personnel. Je souhaite également remercier le directeur de cabinet de la présidence ainsi que le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, pour leur présence lors de la finale et pour l'invitation symbolique de ce lundi que, malheureusement, je ne pourrai pas honorer en raison de mon départ, dimanche. »