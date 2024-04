Tunisie: Festival « Fenix Sound » de musique électronique à Matmata - Une édition réussie

Après le franc succès de la première édition du « Fenix Sound » à Matmata, trois autres chapitres seront programmés au cours de l'année 2024.

Le Festival de musique électronique « Fenix Sound », dans son premier chapitre intitulé « The Sound of Mountain », a été organisé du 19 au 21 avril 2024 au village de Matmata au sud de la Tunisie, gouvernorat de Gabès.

Une nouvelle manifestation venait de s'ajouter à notre agenda culturel et s'est tenue dans une première édition réussie, du 19 au 21 avril. Cette manifestation a été « une occasion de cultiver une image contemporaine, engagée et plus branchée des entrepreneurs et promoteurs tunisiens du domaine de l'évènementiel et des festivals, en alliant art, culture et éco-tourisme en plein village de Matmata », selon les organisateurs.

Cette première édition du Fenix Sound a rassemblé environ 350 festivaliers dont une cinquantaine d'étrangers de différentes nationalités, telles qu'américaine, britannique, française, italienne, marocaine, équatoriale et autres, attirés par la musique électronique, la magie de la Tunisie, mais aussi pour danser et vibrer sur les sons des DJ et artistes tunisiens. Lit-on dans le communiqué de presse du festival.

On nous apprend que l'événement a été marqué par un programme aussi riche que varié, un décor inspiré du paysage abritant la manifestation, des conceptions de scène immersives comprenant des créations personnalisées de VJing, un éclairage, un mapping et une animation avec un écran 4K.

Une brochette des meilleurs DJ de la Tunisie a assuré l'ambiance électrifiante de Fenix Sound, à savoir : Aith, Mo'ezz, Joss, Adwas, Hamra b2b Magada, Kosh, Mehdi ben Nasr, rou-h, Mehdi maghraoui, Ben deeper, Haze-m, baqoosh, Bennour, Kadhem, Marwen ben Nasr et Saif Touati.

En sus de cette animation musicale, des expositions et des workshops ont été au menu de cette manifestation, mettant en valeur l'originalité de Matmata, village troglodyte aux caractéristiques distinctives, à la beauté naturelle, et à ses multiples attraits touristiques et ses options de lieu uniques.

Des stands dédiés à la poterie et aux vêtements traditionnels de la région, ainsi qu'à la gastronomie du sud tunisien comme la « Mtabga tunisienne » (pain farci typique) parsemaient les lieux...Le tout, dans un cadre distinctif et une décoration et une atmosphère uniques.

L'objectif de Fenix Sound était selon les organisateurs d'offrir une expérience exclusive et mémorable pour tous les participants. Cette expérience unique a réussi à captiver les festivaliers et les passionnés de musique, y compris les visiteurs étrangers, voyageant spécialement pour assister à cet évènement.

A' cette occasion, le Coordinateur du festival, Islam Hakiri, a déclaré : « Pour notre premier chapitre de Fenix Sound, le choix du village de Matmata, mais surtout des meilleurs DJ accompagnés de VJing, des meilleurs techniciens, régisseurs et ingénieurs du son et lumière, des meilleurs photographes et vidéastes tous 100% Tunisien a fait la différence de cette expérience audiovisuelle fascinante et unique, et a montré la capacité et le potentiel du savoir-faire tunisien à offrir un rendu égalant et concurrençant celui des scènes et des festivals internationaux ».

En ce qui concerne les prochains chapitres du festival, M. Hakiri a précisé : « La prochaine destination sera la ville de Bizerte en juillet 2024 sous le thème « The Sound of Wave », et les deux autres chapitres seront organisés à Ain Drahem en octobre 2024 et à Douzen décembre de la même année, ayant pour thème respectivement « The Sound of Forest » et «The Sound of Sahara ».

Et de conclure : « Notre objectif est de mettre en avant la richesse artistique, culturelle et touristique de la Tunisie à travers la musique, les arts et la gastronomie. Il s'agit aussi de créer une dynamique économique et touristique prometteuse autour d'une communauté internationale grandissante, outre d'offrir une vitrine unique à nos talentueux artistes locaux mais aussi internationaux lors de nos prochains chapitres avec une variété de styles musicaux et d'ambiances festives, tout en renforçant l'image positive de notre belle Tunisie sur la scène internationale».

Vivement les prochaines éditions !