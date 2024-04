Ile Maurice: Le PIO parle de personnel réduit

Le directeur du Passport and Immigration Office (PIO), Narendrakumar Boodhram, ainsi que le bureau du commissaire de police (CP) répliquent aux allégations qu'ils considèrent non fondées et qui ternissent l'image du PIO et de la police. Les critiques ont été relayées par le biais d'une lettre anonyme venant de policiers de l'aéroport, envoyée à toutes les rédactions.

Narendrakumar Boodhram explique que ces lettres reposent sur la frustration des policiers de l'aéroport, dont le nombre est passé de 135 avant la Covid-19 à seulement 100 aujourd'hui. Pendant la pandémie, 82 policiers ont été mutés vers d'autres unités alors que les frontières étaient fermées. Une fois les activités reprises avec l'ouverture des frontières, et les arrivées et départs de 1,3 million de touristes, le manque de personnel s'est fait sentir. «Un comité technique au Prime Minister's Office, présidé par le Premier ministre, avait donné son aval pour l'affectation d'une trentaine de policiers aux frontières de l'aéroport comme solution, disant qu'au fur et à mesure, des recrutements se feront.»

Le directeur du PIO souligne également que les policiers de l'aéroport peuvent souffler car il a proposé que ceux qui sont affectés au bureau de l'Immigration prennent la relève une semaine sur deux. «Tous les départements de Port-Louis sont impliqués pour jouer le jeu afin de soulager les policiers de l'aéroport.» De plus, des policiers à la retraite, recrutés l'année dernière, sont affectés au PIO de Port-Louis, et ils ne peuvent porter l'uniforme et travailler au comptoir de l'aéroport.

«Ils travaillent sur les permis de résidence des travailleurs étrangers.» Narendrakumar Boodhram explique qu'il est toutefois vrai que pour les vacation leaves, sauf pour des cas exceptionnels précis, il ne recommande que 14 jours afin que tous les policiers de l'aéroport puissent avoir leur congé vu le manque de personnel.

Pour l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office, selon ses informations, tous les dispositifs seront pris afin de pallier ce manque d'effectif à l'aéroport.