Ile Maurice: La course à la qualification olympique relancée

Rien n'est joué en ce qui concerne les JO Paris 2024 pour Laurent l'Entêté. Alors que ce dernier souhaitait conforter son avance au classement mondial par rapport à l'Egyptien Siefeldeen Ismaël, les choses ne se sont pas passées comme prévu à la compétition qui a eu lieu à Pokhara au Népal, samedi dernier.

En effet, contre toute attente, c'est le représentant de l'Egypte qui a remporté la course. Le Mauricien, lui, a terminé 7e. Ces derniers résultats changent la donne.

35 triathlètes étaient au départ d'un triathlon sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) au Népal samedi dernier. Certes, c'est l'Egyptien Siefeldeen Ismaël qui l'a emporté, mais Laurent l'Entêté aurait très bien pu être le vainqueur. Malheureusement, il lui est arrivé un fâcheux incident.

«La course avait bien commencé. On était dans le bon groupe à vélo. Malheureusement, au début du 5e et dernier tour à vélo, j'ai eu une crevaison. J'ai dû faire le tour complet avec une roue plate. J'ai perdu 2 minutes sur le groupe où j'étais pourtant bien placé. Au final, lorsque je considère ce que j'ai fait en course à pied (NdlR : 16 minutes et 55 secondes pour L'Entêté, 16 minutes et 44 secondes pour l'Egyptien), je me dis que le podium m'était accessible et que je pouvais même avoir remporté l'épreuve», explique Laurent l'Entêté.

Malgré cette mésaventure, Laurent L'Entêté a terminé 7e. Le temps qu'il a accompli lui permettra de gagner des points. Toutefois, le Mauricien était venu avec un autre objectif, c'est-à-dire garder son avance au niveau du classement mondial face à son adversaire d'Egypte. «La victoire de l'Egyptien Siefeldeen Ismaël relance entièrement la qualification pour les JO. Il a pris une bonne option pour la qualification. Pour moi, ce sera un peu compliqué», précise le champion de Maurice de triathlon.

Vu que la date butoir pour la qualification est fixée au 27 mai, il faudra patienter avant de dire qui de Laurent l'Entêté ou de Siefeldeen Ismaël obtiendra définitivement un ticket pour les Olympiades parisiennes. Autrement dit, tout est encore possible. Mais il faudra que notre compatriote soit solide jusqu'au bout, aussi infime soit sa chance de représenter Maurice à Paris dans les semaines à venir.