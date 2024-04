Ile Maurice: Où est passé l'ex-CEO Vasil Revishvili ?

C'était ce Georgien qui dirigeait la Silver Bank pendant que Prateek Gupta vidait les caisses de la banque par télécommande durant toute l'année 2022, et même après l'éclatement de l'affaire Trafigura en février 2023.

Cela, jusqu'à ce que la banque soit mise sous le conservatorship d'Arvindsingh Gokhool, le 13 février 2024. L'ex-Chief Executive Officer (CEO) devrait être présent malgré sa suspension pour «aider»* le responsable de la tutelle à retrouver les prêts accordés sans garantie et les autres sommes transférées illégalement. Or, selon nos informations, Vasil Revishvili a pris le large le 21 février après une brève apparition à la banque le 9 février, c'est-à-dire quatre jours avant la mise de l'institution sous conservatorship. Il serait retourné dans sa Géorgie natale.

Assistons-nous au même scénario qui s'est produit à la State Bank of Mauritius (SBM) après les prêts de plus de Rs 12,8 milliards accordés à de pures pertes à des étrangers ? Pour rappel, l'Indien P. V. Rao a précipitamment quitté le pays juste avant les élections du 7 novembre 2019 après la perte de $ 40 millions (Rs 1,8 milliard) par la SBM au profit de l'Indien B. R. Shetty de NMC Healthcare.

L'ex-CEO britannique de la banque, Andrew Bainbridge, qui agissait alors comme consultant, a aussi disparu de la circulation. Raj Dussoye, responsable de la perte de Rs 1,2 milliard au profit d'un autre Indien, Hitesh Mehta, patron de Renish Petroleum, et celle d'environ Rs 6 milliards au profit des frères Pabari du Kenya a démissionné de la SBM le 16 août 2018. Bien que Mauricien, il a quitté le territoire pour se réfugier à Djibouti.

Contacté, le responsable de la Silver Bank nous a avoué ignorer où se trouve Vasil Revishvili. Tout en reconnaissant que le Géorgien n'est plus présent à la banque. «Savez-vous qu'il a pris l'avion le 21 février ?», lui avons-nous demandé. Il a répondu par la négative. Il ne sait pas non plus si le CEO reviendra à la banque. «N'aviez-vous pas besoin du CEO concernant les prêts de Rs 8 milliards non remboursés ?»

Réponse : *«Pas pour le moment. Il faudra d'abord déterminer qui en est responsable.»*En attendant, au lieu de courir derrière les mauvais payeurs, rien n'est fait, alors que d'autres emprunteurs qui remboursaient plutôt régulièrement leurs prêts ont cessé de le faire après l'annonce de la mise sous conservatorship. Ce qui risque d'aggraver la situation de la banque.

Nous apprenons que le CEO ainsi que la Senior Manager of Operations, pourtant suspendus dans l'affaire relativement petite de transfert de l'équivalent de Rs 18 millions, reçoivent toujours leur salaire mensuellement, soit Rs 600 000 et Rs 122 000 respectivement. De plus, la Silver Bank paie toujours la location de la luxueuse villa du CEO à Grand-Baie de Rs 150 000 mensuellement et cela, malgré l'absence au pays du Géorgien.

Une toute aussi luxueuse BMW IX valant plusieurs millions dort aussi en plein soleil devant la villa. L'enquête par la firme Deloitte sur le transfert illégal devrait déjà être terminée, selon nos informations. Mais personne n'en connaît l'issue. Il faut savoir que Deloitte enquête juste sur les pertes de Rs 18 M, pas les Rs 8 milliards. Même cette «petite» investigation a été sous-traitée par la Banque de Maurice.