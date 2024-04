Madagascar: Hand-ball - IHF - 15 entraîneurs obtiennent leur licence D

Dix-neuf entraîneurs, représentant 7 ligues régionales, ont suivi une formation pour obtenir la Licence D IHF pendant cinq jours, du 24 au 28 avril, à Mahamasina.

L'International Hand-ball Federation (IHF), en collaboration avec la Confédération africaine de Hand-ball (CAHB), a dépêché l'expert Alain Dessertene pour diriger le stage. À la fin de la formation, 15 entraîneurs ont obtenu leur diplôme en Licence D IHF, tandis que les quatre autres auront une opportunité de repasser l'examen.

Parmi les 15 diplômés, deux d'entre eux devront suivre une formation supplémentaire pour obtenir la licence C, au Caire en Égypte en juin, afin de pouvoir encadrer l'équipe nationale Akio lors des championnats d'Afrique jeunes, cadets et juniors. Pendant ce temps, huit techniciens devraient obtenir la licence A pour pouvoir coacher les Akio Seniors dames en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

« Nous sommes satisfaits de cette formation. 15 des 19 entraîneurs ont obtenu leur diplôme de licence D, ce qui témoigne du succès de cette session de formation. Cela répond également aux critères établis par l'IHF et la CAHB depuis l'année dernière. Notre objectif est de rehausser et d'améliorer le niveau des entraîneurs à Madagascar afin de pouvoir rivaliser au niveau international, que ce soit dans les compétitions internationales ou dans la professionnalisation des entraîneurs », a déclaré Regina Clarisse Raheriarijaona, présidente de la FMHB.

%

Il est à noter que la Licence D permet d'encadrer l'équipe nationale lors des Challenge Trophy dans les zones et continentales, la Licence C pour les CAN jeunes et la Licence A pour les CAN Seniors.

Regroupement des équipes nationales Akio

Les Akio cadets et juniors, qui participeront à l'IHF Trophy du 20 au 25 mai, seront en regroupement à partir du 1er mai. « Pour le processus de sélection, trois nouveaux joueurs ont été repérés lors du dernier championnat national à Mahajanga, en plus des joueurs cadets qui ont représenté Madagascar lors de la dernière CAN au Rwanda mais qui sont désormais passés dans la catégorie juniors. En ce qui concerne les cadets, seuls trois anciens joueurs de la sélection malgache ayant participé à la dernière CAN au Rwanda sont restés, tandis que les 13 autres sont des nouveaux joueurs détectés lors du championnat national », a ajouté la présidente de la FMHB. Simultanément, les présélectionnés de la catégorie seniors dames seront également en regroupement à partir de ce week-end.