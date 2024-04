Madagascar: Législatives 2024 - Le Firaisankina met en garde contre les tentatives de fraudes

Les opposants veulent du changement pour les prochaines législatives. Lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Panorama le samedi 27 avril 2024, le groupe de partis Firaisankina déplore « la situation préoccupante à laquelle le peuple malgache est confronté actuellement ».

« Une crise persistante frappe notre nation, exacerbant les difficultés économiques et sociales auxquelles notre population est confrontée », ont entonné les différents intervenants comme Auguste Paraina, Marc Ravalomanana ou Rivo Rakotovao. « L'impunité, les abus et le non-respect de l'Etat de droit ont contribué à aggraver la pauvreté et les difficultés rencontrées par nos concitoyens », soutiennent-ils. Face à cette réalité, les membres du groupe Firaisankina lancent un appel pressant à la responsabilité de chaque citoyen. « Un mouvement de changement est en marche, et il est impératif de persévérer jusqu'à ce que nos objectifs pour un avenir meilleur soient atteints », lancent-ils.

Droit de vote

Malgré les « conditions de pauvreté extrême et de lutte pour la survie », les candidats Firaisankina du deuxième arrondissement de la ville d'Antananarivo, sous la direction de Stanislas Randrianarisoa (RASTANY) en tête de liste, encouragent les électeurs à exercer leur droit de vote lors des prochaines élections législatives. « Avec conviction, nous unissons nos voix pour marteler que cette élection nous offre l'opportunité de démontrer le véritable pouvoir du Peuple et de mettre fin à une tyrannie excessive », martèle ce candidat opposant.

%

De leur côté, les membres de Firaisankina et les chefs des partis politiques membres réaffirment leur soutien sans faille à Rastany et son équipe. « Dans notre quête de changement, la participation de chaque électeur revêt une importance cruciale pour l'avenir de notre nation et pour les générations à venir. Chaque voix compte », a soutenu Auguste Paraina. Le groupe de partis Firaisankina invite donc tous les électeurs à confirmer leur choix aux urnes le 29 mai 2024. « C'est en unissant nos voix et en exerçant notre pouvoir démocratique que nous pouvons véritablement transformer notre pays pour le mieux », poursuit-il.

Tentatives de fraudes

En outre, les chefs de partis membres de Firaisankina dénoncent « fermement les tentatives de fraude orchestrées à l'échelle nationale, notamment à travers des agissements inacceptables perpétrés par certains chefs Fokontany à travers Madagascar ». Ces responsables locaux « sollicitent de manière abusive les cartes d'électeurs en échange de promesses d'aide sociale », ont affirmé le comité de soutien de Rastany. « Il est scandaleux de profiter des difficultés éprouvées par notre peuple pour des gains personnels.

Nous mettons en garde les candidats affiliés au régime actuel qui participent à ces manoeuvres frauduleuses », prévient alors le candidat Stanislas Randrianarisoa. « De telles actions constituent non seulement des actes criminels, mais aussi une trahison flagrante envers notre peuple », poursuit-il. Le groupe de partis Firaisankina entend surveiller de près cette situation et compte rassembler d'ores et déjà toutes les preuves nécessaires pour « dénoncer ces pratiques frauduleuses ».

Intégrité et transparence

La plateforme Firaisankina appelle aussi la société civile à se mobiliser et à agir de concert avec eux pour mettre fin à cette « situation déplorable ». De même, « nous exhortons la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à assumer pleinement leurs responsabilités face à de telles violations », soutiennent les responsables de la plateforme. « Il est impératif que ces institutions agissent avec intégrité et transparence pour garantir le respect de la souveraineté du peuple et la régularité du processus électoral », martèlent-ils. Le groupe de partis Firaisankina reste déterminé à défendre les « valeurs démocratiques et à garantir des élections libres, justes et transparentes » dans le cadre de ces prochaines législatives.