Madagascar: Amparafaravola - Le receveur de poste recherché pour détournement de 295 millions d'ariary

Poursuivi pour détournement de fonds, le nommé Tsiasoavina Ignace Razanakoto, receveur de l'agence de la société nationale chargée des services postaux, Paositra Malagasy (Paoma) à Amparafaravola, est activement recherché par la police économique auprès de la direction régionale de la Sécurité publique Alaotra Mangoro.

Sa disparition a été constatée depuis le 28 mars, soit à partir du moment où cette affaire portant sur le détournement d'une somme de 295 007 648 millions d'ariary du compte de cette société d'Etat à Amparafaravola, a éclaté.

Avis de recherche

Ayant reçu une plainte sur cette affaire, la police économique a ouvert son enquête. Cela a permis de découvrir l'existence d'un retrait direct par le biais du service Paositra Money d'une somme de 90 000 000 ariary et de 204 407 648 ariary soutirées directement du compte du Paositra Malagasy Amparafaravola. En approffondissant leur enquête, les policiers ont réalisé que le receveur en question et ses proches, dont sa femme, sa mère, et sa soeur, ont disparu pour ne plus donner signe de vie.

De fil en aiguille, les forces de l'ordre ont détecté la présence de plusieurs mouvements de capitaux soupçonnés provenant de ce fonds détourné à Amparafaravola dans les comptes de quelques individus dont celui du frère et celui de la soeur du receveur de poste, le premier suspect. Pour le frère, le montant s'élève à 15 000 000 ariary, et 38 000 000 ariary pour la soeur.

Ce n'est pas tout, un autre complice a également été identifié comme étant un comparse dans la diffusion de cet argent volé à travers de faux et usages de faux documents. Une personne qui a reconnu avoir reçu de l'argent du Paositra Money a été appréhendée à Toamasina alors qu'elle était en train d'effectuer un retrait de 6 000 000 ariary.

Un autre suspect a été arrêté à Bembary et un troisième a été surpris à Moramanga. L'enquête a confirmé que l'argent dans les comptes de ces personnes proviennent du fonds détourné par Tsiasoavina Ignace Razanakoto. Menée jusque dans la capitale, l'investigation de la police a également révélé qu'en dehors de Moramanga, l'épouse du receveur avait déjà fait un retrait d'argent à Angavoahangy.

Selon les informations recueillies auprès de la police, trois individus, dont deux hommes de 31 et 24 ans et une femme de 23 ans, impliqués dans cette affaire, ont déjà été arrêtés et incarcérés à Antanimora. 52 000 000 ariary de l'argent volé ont été récupérés. Puisque l'auteur principal et d'autres complices sont encore en cavale, un avis de recherche a été lancé par la direction régionale de la Sécurité publique d'Alaotra Mangoro pour les traquer.