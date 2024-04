Madagascar: Sécurité et santé au travail - Focus sur les impacts du changement climatique

Forte chaleur et rayonnement UV, froid extrême, sécheresse, pollution de l'air sur le lieu de travail, maladies à transmission vectorielle... Les maladies professionnelles auxquelles s'exposent les travailleurs incluent celles liées au changement climatique.

Les maladies professionnelles et les accidents du travail se comptent par millier par jour dans le monde : 1 000 décès par jour dus à des accidents du travail, 374 millions d'accidents du travail non mortels par an, 6 500 décès par jour liés à des maladies professionnelles. Il s'agit ainsi d'accidents et de maladies liés à l'exercice d'une activité professionnelle et auxquels sont exposés, à des degrés divers, les travailleurs.

Les maladies professionnelles les plus courantes vont des cancers dus aux substances dangereuses, aux maladies respiratoires, en passant par les affections musculo-squelettiques, la perte de l'audition, les maladies circulatoires, ou encore les maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes. Ces états des lieux font de la sécurité et de la santé au travail (SST) un volet essentiel dans le fonctionnement des entreprises, compagnies et autres organisations.

A Madagascar, plus de 2 000 accidents du travail par an sont recensés, selon les statistiques de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). A titre indicatif, 2 210 accidents du travail sont survenus en 2017 ; 2 419 en 2028 et 2 313 en 2019. A l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril, le volet de la SST est au coeur des actions des syndicats et autres entités engagées en faveur de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Nouvelles données alarmantes

Cette année 2024, le focus est mis, à l'occasion de cette journée, sur les impacts du changement climatique. Pour sa part, l'Organisation internationale du travail (OIT) lancera sous peu son rapport intitulé « Assurer la sécurité et la santé au travail dans un climat en évolution », qui révèlera de nouvelles données alarmantes sur l'impact du changement climatique sur la vie des travailleurs. En effet, le changement climatique, outre ses impacts globaux sur l'ensemble de la population de la planète, a également des répercussions sur la santé des travailleurs.

Ceux-ci sont plus exposés à des dangers liés aux conditions météorologiques défavorables telles la forte chaleur ou le froid extrême, les rayons ultraviolets, la pollution atmosphérique, les phénomènes météorologiques extrêmes, les maladies à transmission vectorielle. Des problèmes de santé liés au changement climatique comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les troubles de santé mentale font partie des maladies auxquelles sont exposés les travailleurs.

Volet incontournable

Le volet SST reste ainsi un élément majeur à tenir en compte dans les divers lieux et environnements de travail. A une échelle plus élevée, l'intégration de la question de SST dans les politiques climatiques est une démarche incontournable.

Rappelons que la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril, marque également la Journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail, initiée par le mouvement syndical mondial et célébrée depuis 1996, tandis qu'en 2003, le Bureau international du travail (BIT) a été à l'origine de l'initiative d'observer une journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, avec comme objectif la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.