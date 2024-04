Madagascar: Lutte - Mini-championnat Analamanga - Les quatre premiers bénéficieront d'une formation

La ligue régionale Analamanga de lutte a lancé ce week-end une compétition inaugurale de la saison à l'ANS Ampefiloha, réservée aux jeunes lutteurs de la région. Ce premier rassemblement a réuni environ 130 lutteurs issus de 10 clubs : Cospn, ALS, Cheminot, 3FB, Flucam, Fifa, Csla, Alfa, Clja et Rossary.

« Ce tournoi d'ouverture de saison a été un succès. Il se distingue par la mise en avant de la participation des jeunes talents âgés de 8 à 15 ans. Dans le cadre du plan quadriennal de la ligue, notre objectif est de former et de préparer les futures stars dès leur plus jeune âge. Après ce tournoi, nous continuerons à évaluer et à préparer ces jeunes. J'ai également constaté au cours de ces deux jours que le niveau de ces enfants est satisfaisant, et nous chercherons toujours des moyens d'améliorer et de développer davantage le niveau de la lutte à Analamanga », explique Rakotofiraisana Hasiniaina Jean Nestor, président de la ligue. Il a également lancé un appel aux passionnés et amateurs de lutte à fournir un soutien financier, matériel ou même des idées.

Le tournoi revêtait une importance particulière car les 4 premiers de chaque catégorie bénéficieront d'une session de formation de 10 jours en août à Analamanga, encadrée par des experts malgaches, et pourquoi pas des experts internationaux.

« Pendant 10 jours, les enfants recevront une formation en lutte, visiteront des sites touristiques comme le Rova pour diversifier leurs expériences, et bénéficieront également de formations linguistiques et informatiques. À long terme, nous espérons également voir ces enfants participer aux Jeux olympiques. À la ligue Analamnga, nous mettrons en oeuvre tous les moyens possibles pour offrir aux jeunes lutteurs malgaches des opportunités tant au niveau national qu'international », a ajouté le Lieutenant Andrianomena Harimanga Marlys, Secrétaire général de la ligue. De plus, les mini-lutteurs participeront au championnat régional en septembre, en plus des catégories juniors et seniors.