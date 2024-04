Ile Maurice: Mayfair and Purely Communications Ltd sommée de verser des dommages

Le rédacteur en chef Iqbal Oojageer qui travaillait chez Mayfair and Purely Communications Ltd, propriétaire de Planet FM, qui est sous administration judiciaire sur ordre de la Cour suprême, a remporté son procès le 25 avril devant la cour industrielle. Cela, dans le sillage d'une réclamation pour des salaires et autres cotisations impayés découlant de l'emploi passé du demandeur.

Dans sa plainte, Iqbal Oojageer soutient que Mayfair and Purely Communications Ltd a été en rupture de contrat en mettant fin à son emploi de manière implicite, sans préavis et sans justification. Au total, il réclame une somme de Rs 263 564,40 au défendeur. En l'absence du représentant de Mayfair and Purely Communications Ltd, l'ex-rédacteur en chef a donc été autorisé à présenter sa cause.

Iqbal Oojageer a expliqué qu'il a travaillé de manière continue pour le défendeur en tant que rédacteur en chef d'avril 2019 à avril 2020. Il gagnait un salaire de base mensuel de Rs 43 000. Or, il a soutenu qu'il a été licencié par le défendeur sans préavis ni justification.

Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier, le magistrat Medhaven Armoogum a considéré que ceux-ci sont restés incontestés en l'absence de Mayfair and Purely Communications Ltd.

«J'estime que le demandeur était légalement en droit de considérer son contrat de travail comme ayant été résilié par le défendeur en raison du non-paiement par ce dernier de la rémunération due en vertu dudit accord. Il n'existe aucune version permettant de mettre en balance le récit du demandeur, étant donné que la compagnie défenderesse n'a pas comparu devant le tribunal pour présenter sa défense», a conclu le magistrat, en ordonnant à Mayfair and Purely Communications Ltd de verser une somme de Rs 263 564,40 à Iqbal Oojageer.