Ile Maurice: Sprint final pour les rendez-vous de la fête du travail

La coïncidence veut que les derniers grands meetings des partis politiques à Maurice se sont tenus le 1er-Mai 2019, soit un mercredi. Et les élections ont eu lieu six mois après.

Cette année encore, les rendez-vous du 1er-Mai tombent un mercredi et les élections devraient se tenir dans les semaines ou mois à venir. Il faut mentionner quand même que le Mouvement socialiste militant (MSM) avait organisé un rassemblement l'an dernier à Vacoas, mais il n'y avait pas d'adversaires.

Si le 1er-Mai, le MSM et ses alliés étaient à Vacoas, le Parti travailliste tenait son rassemblement à Port-Louis, le Mouvement militant mauricien (MMM) à Rose-Hill et le Parti mauricien social démocrate (PMSD) à Ebène.

Ainsi cette année, sauf le PMSD, tous les grands partis aussi bien que Linion Moris, qui n'existait pas en 2019, organisent de grands rassemblements. Le MSM et ses alliés à Vacoas, le Ptr-MMM à Port-Louis et Linion Moris à Rose-Hill.

Le sprint final est donc lancé depuis quelques jours. Après la cassure de l'Entente de l'opposition, le PTr et son allié le MMM et le nouveau venu, les Nouveaux Démocrates (ND), ont repris du poil de la bête au niveau des réunions de mobilisation. Durant ces deux dernières semaines, les réunions organisées étaient destinées à des agents des trois ou quatre circonscriptions de proximité dans un seul lieu et elles ont réuni de bonne foule si bien que Pravind Jugnauth n'a pas manqué de parler de l'assistance des partis de l'opposition, jeudi, lors d'une réunion tenue à Vacoas-Floréal (n° 16).

Il a fait ressortir que ce sont des congrès que l'opposition organise et malgré cela, une réunion du MSM attire plus de monde que leur rassemblement. Donc la guerre des foules est d'ores et déjà lancée et ce n'est que mercredi qu'on saura où sera la plus grosse mobilisation, même si réunir plus de monde ne veut nullement dire qu'une élection est déjà gagnée.

Pendant les trois prochains jours, les activistes seront davantage sur le terrain non pas seulement pour convaincre des électeurs, mais surtout pour placer des banderoles, des oriflammes et des drapeaux dans les places stratégiques.

Le grand absent du 1er-Mai sera le PMSD. La nouvelle présidente du parti, Aurore Perraud, a indiqué que bien que les Bleus ne tiennent pas de rassemblement pour le 1er-Mai, ils sont sur le terrain. Elle-même et Adrien Duval ont eu des réunions respectivement dans les circonscriptions de Port-Louis-Nord/Montagne-Longue (n° 4), Grand-Baie/Poudre-d'Or (n° 6). «Ce sont des réunions d'explication après que le PMSD s'est séparé du PTr et du MMM.»