Ile Maurice: Bruneau Laurette demande une variation de deux conditions

L'activiste-politicien Bruneau Laurette souhaite que les conditions de sa remise en liberté sous caution soient revues. Ses hommes de loi, Mes Kavi Veeriah et Vishnudev Ramdonee, ont logé une motion en cours de district de Moka, le mardi 23 avril, pour une variation de deux des conditions devant le magistrat Nader Ali Caunhye.

Ses avocats demandent une modification de deux des conditions, notamment celle du couvre-feu et celle de ne pas s'approcher des côtes. Son panel d'avocats demande ainsi de modifier le couvre-feu les vendredi, samedi et dimanche comme il est un «political figure» avec son parti One Moris et qu'il doit pouvoir faire ses réunions comme les élections générales ne sont pas loin.

Bruneau Laurette compte poser sa candidature et s'il y a une partielle au no 10, il sera aussi candidat. Ses avocats demandent aussi de revoir s'il peut se rendre sur les routes côtières et de se limiter à l'accès à la plage. La police a objecté à la motion. L'avis du bureau du Directeur des poursuites publiques a été sollicité. L'affaire a été fixée pour le 15 mai.

Pour rappel, Bruneau Laurette est en liberté conditionnelle après avoir été arrêté pour trafic de drogue présumé par la Special Striking Team en novembre 2022. Il dit avoir été victime de «drug planting» car il devenait une figure importante sur la scène politique et il était perçu «comme une menace pour le pouvoir».

Il a obtenu la liberté conditionnelle sous de strictes conditions, soit deux cautions de Rs 1 M, ainsi que l'obligation d'avoir une adresse fixe et de communiquer celle-ci à la police, de se signaler à la police deux fois par jour entre six heures et 11 heures et 15 heures et 19 heures, de respecter un couvre-feu entre 20 heures et cinq heures au quotidien, et d'informer la police de ses activités quotidiennes.

Ses déplacements sont suivis via le GPS de son téléphone. L'activiste n'a pas non plus droit aux appels internationaux et ne peut s'approcher des plages et des côtes. Bruneau Laurette est défendu par un panel d'avocats dans cette affaire, dont Mes Shakeel Mohamed, Neelkanth Dulloo et Rouben Mooroongapillay.