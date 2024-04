Ile Maurice: Satiam, Megane et Deborah luttent contre le cancer

Du jour au lendemain, leur vie a basculé. Depuis, c'est un combat de tous les instants. Satiam, Megane et Deborah luttent chacun contre un cancer. Ils ont besoin de notre aide pour pouvoir financer leurs traitements et faire un pas de plus vers la guérison.

Le cancer de Satiam est revenu

C'est en 2019 que Satiam Jeetun tombe malade. Il a un cancer du poumon et les médecins estiment qu'il est condamné. Bien décidé à ne pas baisser les bras, il s'envole pour l'Inde. Il y reste un bout de temps, faisant des séances de chimiothérapie et une opération au mois d'octobre. Cependant, Satiam a encore du chemin à faire pour guérir et il fait le va-et-vient entre Maurice et l'Inde. L'année dernière, il apprend que le cancer est revenu. Un nouveau coup du sort. Satiam doit se rendre en Inde prochainement pour traiter son cancer du poumon. C'est pour cela qu'il lance un appel. A 42 ans, ce papa de deux enfants a besoin de vivre pour sa famille. Il a besoin de réunir la somme de Rs 1,3 million.

Pour soutenir Satiam, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000449513939.

Megane lutte contre la maladie de Hodgkin

Depuis 2020, Megane Augustin se bat de toutes ses forces. Elle a fait plusieurs rechutes, jusqu'à perdre espoir. Aujourd'hui, alors qu'elle est en Inde pour ses traitements, Megane revit. Elle a la maladie de Hodgkin, soit un lymphome de Hodgkin qui désigne un cancer du système lymphatique. Jusqu'à maintenant, elle a enchaine les traitements par chimiothérapie et immunothérapie. Bientôt, elle devra faire de la radiothérapie, suivie d'une greffe. Combative, elle sait que sa famille l'attend et pour elle, il est impensable de rentrer au pays avant d'avoir été guérie. Megane a besoin de réunir la somme de Rs 1,225,207.

Pour soutenir Megane, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000449513998.

Deborah doit faire un traitement par immunothérapie

Une toux persistante, des allers-retours chez le médecin et le diagnostic. Deborah, la cinquantaine, non-fumeuse, a pris du temps pour accepter l'annonce de la maladie, un cancer du poumon de stade 3. Elle a fait plusieurs séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Aujourd'hui, malgré la grande fatigue et les effets des traitements, Deborah, mère de quatre enfants, se sent mieux, mais le combat n'est pas gagné. Elle doit prochainement faire de l'immunothérapie, qui consiste à travers des injections, à aider le système immunitaire à combattre le cancer. C'est un traitement très coûteux qui est estimé à Rs 2,582,400.Pour soutenir Deborah, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000449513963.

Infos pratiques :

Enn Rev Enn Sourir

Tél. : (+230) 5909 2919

Site web : ennrevennsourir.org