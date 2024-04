Sénégal: Sédhiou - Lancement d'un projet de formalisation de 60 entreprises

Sédhiou — Un projet de formalisation de 60 entreprises de la région de Sédhiou (sud) a été lancé dans le but de booster le chiffre d'affaires du secteur privé local, a constaté, lundi, le correspondant de l'APS.

L'entreprise Sowranch et son partenaire technique USAID Entrepreneuriat & Investissement ont procédé au lancement de cette initiative.

"Ce projet vise à accompagner les porteurs de projets dans la création de leurs entreprises et la formalisation, leur autonomisation, grâce à l'accompagnement de l'USAID Entrepreneuriat & Investissement", a expliqué Aminata Ly, la directrice générale Sowranch, une ferme agroécologique basée à Kolda (sud).

"Ce projet va [...] permettre aux porteurs de projets de pouvoir légaliser leurs entreprises et de pouvoir saisir les opportunités", a-t-elle assuré.

Mme Ly précise que "ce programme est consacré à l'innovation et aux opportunités d'emplois, pour les jeunes et les femmes [de deux] régions du Sud, à savoir Kolda et Sédhiou, à travers l'USAID Entrepreneuriat & Investissement".

Selon Pape Ba Kane, un agent du Projet USAID Entrepreneuriat & Investissement, il s'agit de la première intervention du projet de formalisation au profit des entrepreneurs de Sédhiou.

L'initiative consiste surtout à immatriculer des entreprises, à leur délivrer un numéro d'identification nationale et à les inscrire au registre du commerce.

Pape Ba Kane ajoute que le projet s'occupe aussi de la production des entreprises, ainsi que de la transformation, de la commercialisation et de la conservation de leurs produits.

"Cette initiative vise à soutenir les entrepreneurs de Sédhiou en simplifiant les démarches de formalisation et en encourageant l'innovation et la création d'emplois dans la région", a expliqué M. Kane.

"Ce programme est consacré à l'innovation et aux opportunités d'emplois pour les jeunes et les femmes des régions du Sud, à savoir Kolda et Sédhiou, à travers l'USAID Entrepreneuriat & Investissement", a-t-il précisé.