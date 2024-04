Tunisie: Festival national culturel et sportif - Rendez-vous, le 7 juin, à Monastir

Le volet culturel n'est pas de moindre importance. Car l'animation constitue bel et bien un catalyseur d'invention et de création, au moyen duquel le stagiaire aura à développer ses capacités intellectuelles.

Les éliminatoires de qualification pour la 45e édition du festival national culturel et sportif dédié aux jeunes de la formation professionnelle, prévue du 7 au 9 juin prochain à Monastir, ont démarré, samedi et dimanche, dans les 24 gouvernorats du pays.

Une ambiance festive

Ces éliminatoires sous- régionales culturelles et mini-marathon se sont, concurremment, déroulées à l'échelle des trois districts territoriaux du centre, du sud et du nord, où les participants candidats se sont respectivement donné rendez-vous aux centres sectoriels de Kairouan, Médenine, ainsi qu'à l'unité d'internat et de restauration de Gammarth à Tunis. Ils ont eu à courir, dessiner, peindre, jouer dans des pièces de théâtre, danser, chanter. Bref, l'ambiance était festive et de saine émulation et ces jeunes ont pu, ainsi, se ressourcer et rivaliser de talent et de passion. Et le tour est joué !

Ceci étant, en milieu de formation professionnelle, il n'y a pas que le côté studieux. Les jeunes stagiaires s'adonnent aussi à de multiples activités récréatives. Ainsi sont-ils animés de la volonté de joindre l'utile à l'agréable et d'allier cours initiatiques et parcours ludiques. Chaque année, ils ont rendez-vous avec ces activités, où chacun donne le maximum de soi-même et tient bon pour occuper le haut du panier. Et que le meilleur gagne.

%

Marathon, le 8 juin

D'ailleurs, ceux qui se sont distingués ont eu le mérite d'être récompensés et retenus, ainsi, comme finalistes. Qualifiés ainsi, les jeunes sélectionnés prendront part à la 45e édition du festival national culturel et sportif qui tiendra du 7 au 9 juin prochain, à Monastir. Au deuxième jour, soit le 8 juin, le marathon partira, à 10h00 de la place du mausolée Bourguiba.

Ce festival, faut-il le dire, intervient annuellement pour récompenser les efforts créatifs consentis au sein des différents centres de formation. Mais aussi un signe de promotion et d'encouragement à la formation comme tremplin pour l'emploi.