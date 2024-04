Tunisie: Le CAB rentre avec un point de Métlaoui - Maher Kanzari - «Nous avons perdu deux points...»

Il y a un léger mieux par rapport aux derniers déplacements. L'entraîneur cabiste reste quand même frustré.

Quand les Cabistes encaissent un but dans un terrain adverse, le sort du match est vite scellé. En effet, rarement ils sont revenus au score pour sortir indemnes de leurs déplacements. On l'a constaté à maintes reprises, cette saison, contre le CSS et l'USM notamment, en première phase de championnat, puis en play out face à EGSG et l'UST.

Depuis ces dernières défaites par la plus petite marge et l'incapacité des camarades de Ben Zitoun à rétablir l'équilibre, le doute, voire la peur de perdre se sont peu à peu installés dans le camp «jaune et noir». Le moral en a pris un coup aussi bien chez les joueurs que dans les rangs du staff technique et les déclarations de l'entraîneur cabiste, à l'issue des matches perdus, reflètent parfaitement cet état d'esprit. Qu'a-t-on donc fait pour «arrêter cette hémorragie» comme l'a si bien résumé Maher Kanzari ? «La solution est de continuer à travailler», a-t-il toujours martelé.

Et à force de travailler, le CAB est arrivé enfin à mettre un terme à ce signe indien qui le poursuivait dans ses déplacements !

L'apprentissage continue

La réponse est venue de ce terrain de Métlaoui, considéré comme un chaudron où il n'est pas facile d'évoluer. Contre l'ESM devant son public, le CAB a livré une excellente prestation de l' avis même de Kanzari qui a déclaré au terme des débats : «Nous avons joué un grand match, le meilleur depuis le début de saison. On a entamé la partie avec un état d'esprit de conquérant. Si on m'avait assuré un nul avant ce déplacement, j'aurais signé tout de suite ! Seulement au vu de ce qu'on a fourni comme jeu et ce qu'on a créé comme occasions, j'estime qu'on méritait largement de gagner.

%

Nous avons tout simplement perdu deux points». Et de poursuivre: «Nous retrouverons notre terrain, la semaine prochaine, nous ferons en sorte d'empocher les trois points de la victoire pour nous mettre définitivement à l'abri d'un éventuel retour des équipes mal classées». L'apprentissage continue ! Plus on joue, plus on se trouve dans des situations difficiles et plus on apprend. Contre l'ESM chez elle, le CAB a ramené un nul, ce qui n'est pas désormais si mal que ça.

Mais la victoire était dans ses cordes ! Mener une première fois puis se faire rejoindre puis marquer un deuxième but et se faire rattraper sont un vrai gâchis d'autant que la défense cabiste n'est pas réputée pour être fragile.

En somme, il ne faut pas non plus être sévère à l'égard de l'équipe constituée de projets de talents tels que Allalah, Ferchichi, Rhibi, Rhimi, Miledi, Ben Nasr, Bougatfa, R. Mechergui... un palier est atteint.

Maintenant qu'on a appris à ne pas perdre dans un stade de football hostile, il va falloir apprendre à préserver un acquis, une avance au score! Ce qui n'était pas le cas samedi dernier. Dur, dur d'être compétitif !