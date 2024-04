Angola: Des experts échangent leurs connaissances sur l'autisme

Luanda — Un séminaire sur le thème "Autisme: de l'enfance à l'âge adulte" aura lieu samedi 4 mai, à Luanda, à l'initiative du groupe Capacitar para Cuidar et du Centre de développement de l'enfant "Kuzola Mona", avec le soutien du Ministère de la Santé.

Selon une note de presse à laquelle l'Angop a eu accès lundi, le séminaire rassemblera des experts angolais et brésiliens avec des références en autisme dans les domaines de l'analyse du comportement appliqué - ABA (Applied Behavior Analysis), thérapie occupationnelle, Orthophonie, psychologie, entre autres spécialités pour partager l'importance de l'identification des signes, l'intervention et le traitement du trouble du spectre autistique (TSA).

La rencontre aura lieu dans le but de promouvoir l'inclusion et l'accès à l'information sur les troubles du spectre autistique (TSA), ainsi que de diffuser des informations dans le domaine de l'autisme et de promouvoir l'inclusion et la sensibilisation de la population, en élargissant les stratégies d'accueil pour les familles et les professionnels qui traitent quotidiennement de cette maladie.

Lors de l'événement, seront abordés des thèmes tels que "Signes de l'autisme", "Diagnostic et traitement", "Éducation et inclusion scolaire", "Le rôle de la famille" et "L'autisme dans la vie", pour 15000 kzs comme droit de participation.

Tous les bénéfices seront reversés aux soins thérapeutiques des familles en situation de vulnérabilité sociale, enregistrées par la plateforme.

L'Autisme en Angola

Selon les données de l'Institut National de Statistique (INE en portugais), en Angola, on estime qu'il y a environ 576000 autistes, dont 157000 vivent dans la province de Luanda.

Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble du neuro-développement qui affecte de manière hétérogène et complexe les domaines du langage, des interactions sociales et du sens moteur.

Selon le CDC (Centers of Diseases Control and Prevention - Centres de contrôle et de prévention des maladies) américain, la prévalence de l'autisme est d'un cas pour 36 naissances.