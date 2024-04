Angola: Le pays demande l'installation d'usines sud-coréennes

Séoul — Le Président angolais, João Lourenço, a exprimé lundi, à Séoul, son intérêt à voir des unités de fabrication de marques sud-coréennes installées en Angola, comme moyen de consolider le partenariat économique entre les deux pays.

Le Président João Lourenço s'exprimait à l'ouverture du premier Forum d'Affaires entre l'Angola et la Corée du Sud, au début de sa visite officielle de 48 heures à Séoul.

L'événement, qui a réuni pour la première fois des agents publics et privés des deux pays, a été organisé pour mieux comprendre et évaluer le potentiel de renforcement des relations économiques et financières entre eux.

"Nous sommes très intéressés par l'installation dans notre pays d'unités de fabrication de machinerie lourde, d'automobile et d'électronique, dans le cadre du partenariat solide et durable que nous voulons construire entre nos économies et nos peuples", a-t-il indiqué.

Le Chef de l'Etat a souligné que les marques automobiles, les équipements technologiques et de télécommunications de Corée du Sud, entre autres, sont très recherchés et consommés en Angola.

Il a reconnu que la République de Corée est un pays doté de références reconnues dans les domaines les plus divers, mais surtout grâce à sa croissance économique rapide.

Selon le Président João Lourenço, le pays asiatique est également reconnu pour sa résilience et sa capacité d'innovation scientifique, qui le placent à un niveau de premier plan parmi les nations les plus développées.

Dans son intervention, il a évoqué le fait que l'Angola est l'une des principales économies émergentes du continent africain et est actuellement la cinquième économie d'Afrique subsaharienne, avec une population majoritairement jeune.

« Notre pays a suivi son chemin de développement fondé sur les principes démocratiques, la justice et l'équité sociale », a-t-il dit.

Il a également affirmé que le pays dispose d'une économie ouverte avec un énorme potentiel économique, raison pour laquelle des efforts sont déployés pour consolider un ensemble de réformes visant à améliorer l'environnement des affaires et à encourager les investissements privés dans l'économie angolaise.

Dans ce contexte, il a souligné le fait que la loi sur l'investissement privé, actuellement en vigueur, accorde la liberté de circulation des capitaux, la formation de partenariats et l'accès aux avantages fiscaux.

C'est pour cette raison qu'il a déclaré que le pays avançait avec des investissements pertinents dans les infrastructures pour soutenir l'activité économique, comme c'est le cas du célèbre Corridor de Lobito, mais aussi dans la construction de plates-formes logistiques dans diverses régions du pays.

Il a également fait savoir qu'au nord de la capitale, Luanda, plus précisément dans la région de Barra do Dande, une nouvelle zone franche est en cours d'achèvement, destinée à l'installation d'unités manufacturières pour les entreprises qui souhaitent disposer d'une base privilégiée pour la production de biens destinés à la consommation intérieure ou à l'exportation.

"C'est dans la même zone que la Sonangol construit son terminal maritime, qui lui permettra de stocker à terre environ 580 mille mètres cubes de produits raffinés", a-t-il précisé.

Le Président a également évoqué le fait que les ports et les aéroports sont également en cours de réhabilitation et de modernisation, et que dans la province la plus septentrionale du pays, Cabinda, le plus grand port en eau profonde du pays est en construction, dont les travaux devraient être achevé en finale 2025.

Il a également annoncé que le nouvel aéroport international de Luanda a déjà été inauguré et constitue également une infrastructure moderne au service des citoyens, de l'économie et des investisseurs.

Investissements transformateurs dans le domaine de l'énergie et des eaux

Dans le domaine de l'énergie, l'homme d'État a dit que le pays a actuellement une production supérieure à sa capacité de consommation, qui provient de trois principaux barrages hydroélectriques en activité, et la prévision pour le plus grand d'entre eux, Caculo Cabaça, est qu'une fois terminé, le pays disposera de plus de neuf mille mégawatts.

Il a également souligné le fait qu'il produit également plus de 300 mégawatts d'énergie à partir de centrales photovoltaïques avec des panneaux solaires, et qu'elle s'engage également à construire le réseau de transport et de distribution d'énergie, en attirant de préférence les investissements privés dans cette activité qui lui donne le possibilité de vendre également cette énergie aux pays voisins de la SADC, notamment à la région minière de la ceinture de cuivre, en Zambie et en République démocratique du Congo.

Les chantiers navals coréens ont leur empreinte sur le secteur pétrolier en Angola, avec de nombreuses installations d'exploration, de production, de stockage et de transport du pétrole brut angolais étant construites dans ce pays.

"Nous continuerons à compter sur votre ingéniosité, c'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer le défi de vous installer en Angola pour fournir des services de maintenance des équipements navals", a-t-il indiqué.

Il a également fait savoir qu'une grande raffinerie de pétrole est en cours de construction à Lobito, à laquelle sera associée une importante industrie pétrochimique, ce qui signifie que les autorités angolaises souhaiteraient également avoir la participation et l'investissement des entreprises sud-coréennes dans le projet. .

Dans un autre ordre d'idées, il a mentionné le fait que l'Angola dispose d'une vaste superficie de terres cultivables et qu'il dispose d'un programme de sécurité alimentaire en cours qui mobilise la société nationale.

« Le riz est l'un des principaux produits de notre programme, c'est pourquoi nous suivons avec beaucoup d'intérêt l'initiative des autorités sud-coréennes de soutenir les nations africaines dans la production de cette céréale, à travers le projet « K-Rice Belt », partageant des connaissances et la technologie », a-t-il souligné.

Il a dit que l'Angola envisageait également d'intégrer ce projet, reconnaissant les innombrables avantages qu'il peut apporter au pays, non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans l'expansion des relations économiques dans d'autres secteurs.

Il a également attiré l'attention sur le grand potentiel touristique du pays à explorer et à développer, ainsi que sur le fait que l'Angola manque d'infrastructures hôtelières pour valoriser les mêmes attraits et la beauté naturelle de ses paysages de belles plages, de lacs naturels, de cascades des principaux fleuves et la riche faune de ses réserves environnementales et parcs naturels.

"C'est avec ce sentiment de rapprochement et de valorisation des opportunités commerciales qu'offrent nos pays que nous accélérerons l'approbation de l'entrée en vigueur de l'Accord de Protection Réciproque des Investissements entre l'Angola et la Corée", a-t-il assuré.

Cela est dû au fait que, selon le Président, les autorités angolaises reconnaissent l'importance des investissements coréens dans le pays et sont ouvertes et disponibles pour trouver les meilleures options afin de construire et de préserver une relation stable et mutuellement bénéfique.

Le Président João Lourenço a également affirmé qu'en 2018 un vaste programme de réformes économiques, institutionnelles et financières avait débuté dans le but de créer les conditions d'une croissance économique diversifiée et durable.

"Nous avons lancé un programme ambitieux pour moderniser les infrastructures afin de soutenir le développement économique et social", a-t-il ajouté.

Il a dit que, avec cela, l'objectif est d'atteindre une croissance durable et inclusive pour le pays, « nous avons une population jeune, engagée et avide de nouvelles opportunités de perfectionnement professionnel et d'emploi, nous comptons donc sur vos compétences et aptitudes pour construire ensemble des ponts de connexion permanente entre nos pays et nos peuples», a-t-il conclu.