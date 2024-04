Tunisie: Le SRS lance son académie de basket Ball - Une tradition restaurée !

La nouvelle académie tentera de cibler des jeunes férus de basket dans un club qui a des traditions riches et confirmées.

Dans les annales éblouissantes du basket ball tunisien, le SRS trône tel un joyau éclatant de passion et de grandeur. Depuis sa naissance, le 8 mai 1920, ce bastion du sport tunisien a illuminé les parquets, avec une coupe de Tunisie en 1982 et une finale mémorable en 1987. Les noms illustres qui ont arboré les couleurs du Ralways, tels que Ghayaza, Lahyani, Ghnainia, Besbès et Gargouri, demeurent des légendes immortelles, gravées dans le marbre de l'histoire du ballon rouge. Après avoir retrouvé l'élite en 2014, le SRS a connu l'ombre de l'oubli, mais, aujourd'hui, tel un phénix renaissant de ses cendres, le club revient sous la houlette de Walid Mestiri, président et ancien joueur émérite.

Animé par une passion dévorante pour le club de ses premères amours, il a fait naître une académie, un creuset où les talents en herbe peuvent éclore et s'épanouir. L'inauguration de cette académie a été un événement familial, marqué par une présence enthousiaste des enfants désireux de faire revivre la gloire passée du SRS. Ce fut une occasion de joie et d'espoir où familles et jeunes se sont réunis pour célébrer le renouveau de ce club mythique.

Le soutien de la Sncft

Naceur Hannachi, président éminent de l'académie, exprime avec éloquence la mission qui les anime : «Nous voulons restaurer la magnificence du SRS sur le firmament du basket-ball tunisien, mais notre ambition dépasse les limites du parquet pour s'étendre à d'autres disciplines telles que l'haltérophilie, le judo et le kik boxing, dans la quête incessante de découvertes et de formation des athlètes de demain».

L'atmosphère qui régnait lors de cette inauguration était si amicale. Sous les applaudissements nourris des familles et des passionnés, les jeunes ont afflué, emplis de désir ardent de réinscrire le nom du SRS dans les annales de la gloire. Ainsi, le lancement de l'académie de basket-ball de SRS marque le début d'un chapitre nouveau, où les éclats du passé se mêlent à la promesse d'un avenir resplendissant.

Au coeur de cette effervescence, l'engagement de la Sncft, parrain fidèle du SRS, est un témoignage vibrant de soutien et d'espérance. Et alors que le club envisage un avenir radieux, une réunion avec le directeur général de la Sncft est prévue pour renforcer les liens de collaboration. La compagnie ferroviaire a été un véritable soutien de poids au club. La réunion avec le premier responsable de la Sncft sera l'occasion idoine pour discuter des moyens d'assurer la pérennité financière du club cher à beaucoup de Sfaxiens.