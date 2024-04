Tunisie: Ligue 1 - Play-off - 5e journée - ESS-CA (0-0) - Parité au goût amer

L'Etoile a dominé sans pour autant capitaliser. Le Club Africain a subi et a tenté de se projeter. Au final, l'ESS n'a pas encore gagné depuis le début du play-off, alors que le CA semble lui aussi loin du compte.

Olimpico de Sousse. Pelouse en bon état. Temps printanier. Public assez nombreux. ESS-CA (0-0). Arbitres: Nidhal Ltaif assisté par Hassen Abouda et Wassim Amara. Quatrième arbitre : Achref Harakati. Commissaire de match : Farid Sahli. Arbitre VAR : Lahlou Benbraham (Algerie). Assistant VAR : Mokrane Gourari (Algérie). Assesseur TV: Makrem Sassi. Avertissements: Houssem Ben Ali, Ali Jmal et Chiheb Laabidi. Expulsion de Zied Boughattas et Seif Ghzal.

ESS : Ali Jmal, Ghofrane Nawali, Slah Ghdamsi, Hamza Jelassi, Houssem Ben Ali, Fraj Ben Njima, Jacques Mbé, Sidibé Soumaila, Oussema Abid (Assil Jaziri), Yassine Chamakhi (Louay Ben Hassine), Raki Aouani (Hedi Jertila).

CA : Moez Hassen, Aziz Ghrissi, Rami Bédoui, Houssem Souissi, Federico Bikoro, Wissem Ben Yahia (Ghaith Sghaier), Ahmed Khélil, Chiheb Laabidi, Rached Arfaoui, Taieb Meziani (Zouheir Dhaouadi), Kingsley Eduwo (Hamdi Laabidi).

Dans les basques du dauphin usémiste, accroché au Bardo, le CA et l'ESS avaient donc l'opportunité de prendre la seconde marche du classement en cas de victoire. Cependant, fortunes diverses obligent, les deux concurrents sont certes logés à la même enseigne, mais pour l'Etoile déjà, il fallait commencer par sérieusement activer le compteur après trois parités et une défaite. Quant au CA, pas autant servi par les points bonus, là aussi, il fallait rompre avec un cycle insuffisant et surtout frapper un grand coup à Sousse même. Le tableau ainsi brossé ne laissait donc planer aucun doute sur les intentions offensives des uns et des autres.

Place à présent à la vérité du terrain. Remanié en raisons de certaines défections, le CA n'a forcément pas entamé le match au maximum de ses capacités. Quant à l'Etoile, le fait d'évoluer dans son fief portait forcément le Onze local à prendre le jeu à son compte dès le coup d'envoi

. 1', Raki Aouani allume la première mèche, sans résultat.

2', Chamakhi aurait pu débloquer mais il va se heurter au retour défensif Clubiste. 2', le CA répond par Eduwo qui bute sur un bloc compact.

4', Oussema Abid carbure à plein régime sur le couloir gauche mais la finition manque encore à l'Etoile.

6', face au rush étoilé, jusque-là, seul Ahmed Khélil est entré de plain pied dans le match.

7', Raki Aouani perce et sert Chamakhi qui bute sur Bedoui. Le CA subit mais ne craque pas.

10', Ghdamsi déboule mais Khélil, revenu au charbon, écarte le danger. A partir de la 17', le rythme tombe d'un cran, les deux équipes s'observent, à défaut de round d'observation initial, mais ce n'est qu'un intermède ponctuel.

21', Abid, sur demi-volée, manque de peu de surprendre Hassen.

23', Ben Ali, actif sur son couloir, tente de percer mais Arfaoui veille au grain.

30', Ghdamsi aurait dû écoper d'un carton jaune pour simulation en pleine surface. Beaucoup de tension en cette fin de mi-temps, avec un carton rouge brandi au nez du réserviste Zied Boughatass, et pause à présent.

Rien de changé

De retour des vestiaires, le CA a mieux entamé les débats avec un milieu qui avance et des tentatives séieuses, mais l'Etoile résiste sans pour autant manquer de se projeter sur contre éclair. Ce faisant, le tournant du match aurait pu intervenir sur un contact Sidibé-Bikoro dans la surface de réparation mais la VAR ne sanctionnera pas le CA (était-elle opérationnelle ?).

Le rythme monte d'un cran et la tension aussi avec Mondher Kbaier touché par un projectile, et le CA qui formule une réserve. Passons. 80', Moez Hassen s'interpose miraculeusement devant Jaziri. 85', l'arbitre s'en remet de nouveau à la VAR après que Jertila s'est écroulé dans la surface clubiste. Pas de penalty pour l'Etoile qui cherche coûte que coûte à bénéficier d'un coup de pied de réparation. 9 minutes de temps additionnel à présent. 94', l'ESS pousse, mais Ben Hassine dévisse sa frappe et on en restera là pour ce grand format dont le résultat fait les affaires de l'USM qui reste second au classement.